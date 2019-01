Corinthians x Santos: Quem venceu mais vezes o Clássico Alvinegro?

Timão e Peixe ficaram no 1 a 1 em amistoso preparatório para a temporada 2019

No último domingo (13), Corinthians e Santos empataram em 1 a 1 em amistosos preparatório para a temporada 2019. Gustavo abriu o placar para o Timão, que sofreu o empate ainda no primeiro tempo com gol contra de Pedro Henrique.

Aproveitando a ocasião, a Goal traz pra você como está o histórico do Clássico Alvinegro. Confira!

Clássico Alvinegro: quem venceu mais na história?



(Foto: © Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 331 vezes, com 130 vitórias do Timão contra 106 do Peixe, além de 95 empates. O Corinthians já balançou as redes 583 vezes e sofreu 506 gols. Escolha dos editores Reencontro mais que especial: o elo entre Fábregas e Henry que pode ajudar o Monaco

Copa América 2019: quando é, qual o preço dos ingressos, seleções participantes e quais estádios irão sediar o torneio?

Crise técnica e de confiança: Coutinho vive o seu pior momento no Barcelona

Clássico Alvinegro: quem venceu mais duelos no Brasileirão?



(Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians)

Levando-se em consideração apenas os jogos pelo Campeonato Brasileiro, o retrospecto é bem mais equilibrado. São 21 vitórias do Corinthians, 21 do Santos e 18 empates. O Peixe tem uma pequena vantagem no número de gols marcados: 77 contra 74.

Clássico Alvinegro: quem ganhou mais pelo Paulistão?



(Foto: Friedemann Vogel/Getty Images)

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Paulista, a vantagem também é do Corinthians: 81 triunfos, 57 empates e 61 derrotas, com 378 gols marcados e 311 sofridos.

Clássico Alvinegro: Quem venceu mais vezes na Arena Corinthians?



(Foto: Fernando H. Ahuvia/Goal Brasil)

A Arena Corinthians já recebeu o duelo nove vezes, com cinco vitórias do Timão contra uma do Peixe, além de três empates. Os donos da casa já balançaram as redes 11 vezes e sofreram cinco gols.

Clássico Alvinegro: Quem tem vantagem na Vila Belmiro?



(Foto: Alexandre Schneider/Getty Images)

Jogando na Vila Belmiro é o Santos que leva vantagem: 50 triunfos, 23 empates e 35 derrotas. O Peixe já marcou 212 gols e sofreu 188.

E no Pacaembu, quem leva vantagem?



(Foto: Getty Images)

O Pacaembu já recebeu o Clássico Alvinegro 97 vezes. Até aqui, são 36 vitórias do Corinthians e 28 do Santos, além de 33 empates, com 150 gols marcados pelo Timão contra 134 do Peixe.