Corinthians x Palmeiras: onde assistir ao vivo, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Clássico paulista será disputado neste domingo (3), na Neo Química Arena; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (3), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto Rio de Janeiro, Ceará, Espírito Santo e a cidade mineira de Juiz de Fora), na TV aberta, e do Premiere, no pay-per-view, com narração de Luis Roberto e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho (veja a programação completa aqui).

Classificado para a semifinal da Copa Sul-Americana, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Brasileirão. No momento, o Timão está no meio da tabela, com 25 pontos. Com dores musculares, Renato Augusto segue como dúvida. Caso não esteja apto, Giuliano é opção.

"Viemos de um jogo que não foi bom, contra o Goiás. Falei sobre este jogo (contra o Palmeiras) na coletiva passada, de que os jogos dessa semana seriam difíceis. Agora tem o Palmeiras, um Dérbi, um jogo duro, contra uma grande equipe. Temos que nos preparar para isso", afirmou Luxemburgo.

Do outro lado, o Palmeiras, classificado para a semifinal da Copa Libertadores, segue na briga para encostar no líder Botafogo. Na vice-liderança, com 40 pontos, o Verdão está embalado com três vitórias consecutivas no torneio. Sem Dudu, Jhon Jhon e Breno Lopes brigam por uma vaga.

"Ninguém substitui o Dudu. Mas minha função é arranjar soluções olhando para dentro. Se for com três zagueiros, vamos. Se for com quatro, como jogou Guardiola, também vamos. Aqui, não estamos acostumados com diferentes esquema táticos. O sistema é uma coisa só, o resto é dinâmica. É uma variação que temos, e não é de hoje. É perceber o que fazer em cada jogo", apontou Abel Ferreira.

Em 377 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 134 vitórias, contra 129 do Corinthians, além de 114 empates. No último confronto válido pelo primeiro turno do Brasileirão de 2023, o Verdão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto (Giuliano); Matías Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Palmeiras: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Artur, Jhon Jhon (Breno Lopes) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Corinthians

Fagner e Roni, machucados, são desfalques certos.

Palmeiras

Luan, suspenso pelo terceiro amarelo, está fora, assim como Dudu, lesionado.

Quando é?