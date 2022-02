Corinthians mantém Vítor Pereira no alvo, mas avalia nome de Luís Castro

O Corinthians segue à procura de um novo treinador. Vítor Pereira permanece como o predileto da diretoria, mas não é o único da lista. Luís Castro, que treina o Al-Duhail, do Qatar, também surge como uma alternativa no mercado da bola, conforme apurado pela GOAL.

Em que pese a condição de preferido, Vítor Pereira apresenta condições que são consideradas obstáculos nos bastidores: o custo mensal de sua comissão técnica e o número de pessoas que pretende levar ao Brasil. O Corinthians não pretende se desfazer da atual estrutura do departamento de futebol em função da chegada de um estrangeiro e vive momento de crise financeira — os salários só serão pagos com a ajuda de um investidor.

Ciente das complicações para buscar Vítor Pereira, que está livre no mercado da bola desde a saída do Fenerbahçe, em 2021, a cúpula já avalia Luís Castro como uma opção. O lusitano, que está à frente do Al-Duhail, tem interesse em trabalhar no Brasil. As partes avaliam a situação para os próximos dias.

O Corinthians não está disposto a desembolsar o valor da multa rescisória, mas vê o treinador como uma alternativa interessante para a vaga deixada por Sylvinho. As conversas com o português também serão conduzidas pelo empresário Giuliano Bertolucci. O agente atua como intermediário do Corinthians na busca por um comandante para esta temporada.

Os portugueses encabeçam a lista de preferências do Corinthians no mercado da bola. A diretoria já fez três procuras até aqui. Além da dupla Vítor Pereira e Luís Castro, o técnico Jorge Jesus também surgiu como possibilidade. Plano A do clube, o ex-comandante do Flamengo se recusou a voltar ao Brasil neste momento. Ele só deve assumir um novo desafio a partir de maio, quando deixará de receber por causa do contrato rescindido com o Benfica em dezembro — ele embolsa R$ 1,7 milhão por mês com o compromisso.