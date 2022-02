Corinthians prepara oferta por Jorge Jesus e tentará avanço nos próximos dias

O Corinthians prepara uma proposta para o técnico Jorge Jesus. Ciente dos valores exigidos pelo treinador para a volta ao Brasil, onde treinou o Flamengo entre 2019 e 2020, o Timão deseja pagar algo perto de 70% do que foi pedido pelo português, conforme apurado pela GOAL.

A ideia do lusitano é que ele e sua comissão técnica recebam 400 mil euros (R$ 2,44 milhões) por mês. Os paulistas estão dispostos a pagar um valor levemente inferior, cerca de 70% do montante pretendido pelo comandante e sua equipe — por volta de 280 mil euros (R$ 1,7 milhão) mensais.

A oferta ainda não foi enviada. A cúpula corintiana já fez contato com o estafe de Jorge Jesus, que conta com o advogado português Bruno Macedo. O intermediário aguarda a chegada da proposta com os números para apresentar ao treinador de 67 anos.

O Corinthians busca um treinador de peso para a vaga de Sylvinho e vê Jorge Jesus como a sua primeira opção no mercado da bola. O clube está preparado para investir em sua contratação e conta com a ajuda de um parceiro para pagar salários do comandante e seus auxiliares.

Antes mesmo de acertar a demissão de Sylvinho, o Corinthians já havia feito contato com Jorge Jesus a fim de saber as suas condições para trabalhar novamente no Brasil. O técnico, demitido do Benfica no fim de dezembro, ainda recebe cerca de R$ 1,7 milhão por mês do clube de Lisboa. O valor será pago até maio deste ano.

Em caso de fracasso nas tratativas com o ex-técnico do Benfica, o Timão tentará outro nome de peso, diferente das recentes apostas da cúpula — nomes como Vagner Mancini e Sylvinho estiveram à frente do elenco. Cuca, que deixou o Atlético-MG com a intenção de viver um período sabático, é um nome que agrada, mesmo que não tenha sido nem sequer procurado.