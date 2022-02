Corinthians procura técnico português Vítor Pereira, mas vê obstáculos

O Corinthians já traçou um plano B depois de ver a negociação com Jorge Jesus fracassar. Os paulistas conversam com o português Vítor Pereira no mercado da bola. Entretanto, há dois empecilhos nas tratativas: a sua comissão técnica e os valores envolvidos na negociação.

A GOAL apurou com fontes ligadas ao clube que Vítor Pereira, livre no mercado da bola desde que deixou o Fenerbahçe, da Turquia, foi procurado por intermediários nos últimos dias. O Timão recorreu ao escritório do agente Giuliano Bertolucci a fim de buscar treinadores no exterior. Foi o empresário, inclusive, quem fez o contato com Jorge Jesus na última sexta-feira (4).

Nas conversas com Vítor Pereira, o Corinthians ouviu as exigências salariais. Hoje, o técnico quer algo perto de R$ 2 milhões por mês para trabalhar no Brasil. O valor é considerado inviável no Parque São Jorge, mesmo que haja investidores dispostos a bancar a remuneração de um comandante de peso.

O Timão ainda escutou que o técnico gostaria de contar com toda a sua comissão técnica ao se mudar para o Brasil. A chegada de uma grande equipe acarretaria na demissão de membros do time fixo do Corinthians, o que incomoda o departamento de futebol.

Os paulistas estão sem treinador desde que decidiram pela demissão de Sylvinho, na semana passada. A derrota de virada para o Santos em plena Neo Química Arena foi a gota d'água para a diretoria em relação ao técnico. Jorge Jesus foi o primeiro procurado, mas a cúpula não chegou a um acordo.