Corinthians x Fortaleza ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram nesta segunda-feira (8), pela quarta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Fortaleza se enfrentam na noite desta segunda-feira (8), na Neo Química Arena, em São Paulo, às 20h (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o Prime Video

Na zona de rebaixamento ocupando o 18º lugar, com 3 pontos, o Corinthians chega pressionado para o duelo, após o elenco ser cobrado por torcedores durante o treinamento do fim de semana. O Alvinegro segue sem poder contar com Renato Augusto, e continua se adaptando ao estilo do treinador Vanderlei Luxemburgo.

Já o Fortaleza está na terceira posição, com 7 pontos, entra em campo querendo manter a invencibilidade na competição. Além disso, o Tricolor pode encerrar a rodada na liderança dependendo de alguns resultados. Pedro Rocha, Lucero e João Ricardo são ausências certas por lesões.

Nos últimos 18 jogos entre as equipes, o Corinthians ganhou 12, o Fortaleza três, além de três empates.

Escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Maycon, Giuliano e Róger Guedes; Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Fortaleza: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Roni, Du Queiroz, Maycon, Giuliano e Róger Guedes; Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Desfalques

Corinthians

Renato Augusto segue se recuperando de lesão no joelho.

Fortaleza

Lucero, João Ricardo e Pedro Rocha continuam no departamento médico.

Quando é?