Corinthians x Estudiantes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais das quartas de final da Copa Sul-Americana

Nesta terça-feira (22), o Timão briga por uma vaga na semifinal; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Estudiantes se enfrentam na noite desta terça-feira (22), a partir das 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. A volta está marcada para o dia 29, em La Plata, na Argentina. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting, Emerson Sheik e Nadine Basttos. A ESPN, na TV fechada, e o Star+, no streaming, também vão transmitir o jogo ( veja a programação completa aqui ).

Após ser eliminado na Copa do Brasil pelo São Paulo e o empate com o Cruzeiro no Brasileirão, o Corinthians volta suas atenções para a semifinal da Sul-Americana. O Timão entrou no torneio após terminar na terceira posição do Grupo E da Libertadores. Nos playsoffs, eliminou o Universitario por 3 a 1 (placar agregado), enquanto nas oitavas de final deixou para trás o Newells Old Boys por 2 a 1.

Ainda sem contar Fagner, com lesão muscular, o técnico Vanderlei Luxemburgo pode optar por Bruno Méndez na lateral. Por outro lado, Murillo, Gil, Fábio Santos, Maycon, Renato Augusto e Yuri Alberto, poupados contra o Cruzeiro, retornam ao time titular.

Mais artigos abaixo

"Qual o problema de mudar (o foco) na Sul-Americana? É só questão de boa vontade. Saímos na Copa do Brasil, a Sul-Americana passou a ter importância para nós. Quando você está numa empresa, você conversa com as pessoas. Agora que saímos da Copa do Brasil, o presidente falou, é chegar lá em cima no Brasileiro para ir à Libertadores e também a Sul-Americana", afirmou Luxemburgo.

Já o Estudiantes, que vinha de seis vitórias consecutivas na temporada, foi derrotado pelo Belgrano por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Argentino. Na Sul-Americana, a equipe terminou a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com 14 pontos. Nos playoffs, deixou para trás Barcelona de Guayaquil por 5 a 2 (agregado), e na sequência venceu o Goiás nas oitavas de final.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Bruno Méndez, Gil (Lucas Veríssimo), Murillo e Fábio Santos (Matheus Bidu); Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas, Wesley e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Estudiantes: Andújar; Leonardo Godoy, Lollo, Santiago Núñez e Bendetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, Rollheiser, Zuqui e Zapiola; Mauro Méndez. Técnico: Eduardo Domínguez.

Desfalques

Corinthians

Fagner e Paulinho, machucados, estão fora.

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Quando é?