Corinthians empresta Vitinho para o Vasco

O mercado da bola segue movimentado neste final de 2021. Desta vez o negócio foi entre Corinthians e Vasco, pelo empréstimo do meia Vitinho, de 21 anos, cria da base do Timão. A informação, inicialmente dada pelo ge.com, foi confirmada pela GOAL.

Mantendo a ideia de emprestar jovens jogadores para ganharem rodagem e experiência, o Corinthians foi em busca de um time para negociar o meia Vitinho. Entre os interessados estavam Botafogo e Novorizontino, mas o Timão optou pelo Vasco, acreditando que no Gigante da Colina a cria da base terá mais chances e visibilidade para o jovem jogador, que pode jogar centralizado ou caindo pelos lados do campo.

Faltando apenas exames médicos e burocracia, os clubes acertaram um contrato de empréstimo por um ano, ou seja, até o final da temporada 2022, em que o Vasco vai disputar a Série B do Brasileirão, sendo que o Cruz-maltino será o responsável pelos salários do meia. As negociações dos cariocas são tratadas por Carlos Brazil, que até o início do mês cuidava da base alvinegra.

Vitinho, que já estava integrado ao time principal do Corinthians e tem passagens por seleções de base, atuou em 29 partidas com a camisa do Corinthians, tendo marcado um gol. Recentemente, quando despertou o interesse do Red Bull Bragantino, teve seu contrato renovado até junho de 2024.