Vitinho acerta renovação de contrato com o Corinthians

Promovido por Vágner Mancini, meia oriundo da base corintiana teve seu vínculo estendido até 2024

Após algumas semanas de tratativas, o Corinthians oficializou nesta quarta-feira (21) a renovação de contrato do meia Vitinho até junho de 2024 conforme a Goal havia antecipado há alguns dias. O jogador de 21 anos foi promovido ao elenco principal pelo técnico Vágner Mancini neste ano, passando recentemente a receber suas primeiras chances em campo.

As conversas estão em andamento desde o início de abril, conforme nossa reportagem apurou, quando o time vivia a expectativa do relaxamento das medidas restritivas no Estado de São Paulo contra a Covid-19 que, entre outras coisas, impediu a realização de partidas do Campeonato Paulista.

À época, Vitinho, que passou por quase todas as categorias de base no Timão, havia feito sua estreia profissional pelo Corinthians na vitória diante do São Caetano, no dia 14 de março, saído do banco de reservas. Ele chegou a ser relacionado para outras três partidas, porém acabou sem ser utilizado (contra Salgueiro, Mirassol e Retrô).

Em 11 de abril, já com o Estadual de volta à ação, ele recebeu a primeira chance como titular de Vágner Mancini na vitória sobre o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa. E repetiu a dose na partida seguinte, quando o Corinthians empatou na Arena diante do São Bento, na última semana.

Vitinho ficou de fora da partida contra o Ituano, no último final de semana (2 a 0), mas está entre os convocados para a estreia do Corinthians na Copa Sul-Americana diante do River Plate-URU, em Assunção, nesta quinta-feira (22): a bola rola a partir das 21h30, horário de Brasília.