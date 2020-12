Corinthians em 2020: os melhor e o pior do ano

Mesmo com ano abaixo, o Timão ainda teve boas coisas para comemorar

O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, e certamente para o também não. O teve um começo de ano bastante instável, problemas no Paulista, eliminação precoce na Libertadores e, depois de alguns anos, vai terminar a temporada sem um título.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mas nem tudo foi terrível para o Timão, que também teve pontos positivos a tirar do ano e, pensando nisso, a Goal fez uma balanço da temporada do Corinthians, veja.

Mais times

O que teve de ruim no ano do Corinthians

Eliminações

Foto: Getty Images

O ano do Corinthians já começou com uma pedreira. Por ter terminado o ano de 2019 apenas na oitava colocação do Campeonato Brasileiro, o Timão precisou encarar a Pré-Libertadores, e passar por seu algoz de 2015, o Guaraní-PAR.

No entanto, não conseguiu. O Timão perdeu o jogo de ida, no , e, em casa, a vitória por 2 a 1 não foi o suficiente. Animado com o novo treinador e alguns reforços, o torcedor já levou o primeiro baque do ano em fevereiro, sem imaginar o que ainda estava por vir.

Mais tarde, na Copa do , o Corinthians foi eliminado pelo , logo na primeira fase em que participou, foram apenas dois jogos na competição.

Projeto de Tiago Nunes

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

É justamente o que dava esperanças ao torcedor no início do ano, foi um problema com o passar do tempo.

Tiago Nunes foi contratado pelo Corinthians no fim de 2019, mas só veio a assumir o comando técnico em 2020. O projeto do treinador campeão da com o -PR era de levar o Timão ao ataque, diferente dos últimos anos em que o time prezava pela defesa.

O Corinthians, porém, não se adaptou a nova filosofia implantada pelo treinador e começou a se complicar bastante, principalmente no Campeonato Barsileiro. Com uma sequência de maus resultados, o time chegou a ter um aproveitamento pior do que o de 2007, ano da queda, e até entrou na zona do rebaixamento.

Em setembro, Tiago Nunes não aguentou e acabou sendo demitido após uma derrota para o , dentro de casa, que foi a gota d'água para o comandante que já balançava há algumas rodadas.

Dívidas

O ano do Timão também foi repleto de polêmicas, especialmente extra-campo. Em diversas ocasiões o Corinthians se viu em manchetes por dívidas e ações na justiça.

Em uma temporada em que os problemas financeiros foram significativos até mesmo para os maiores clubes da Europa, o Corinthians, em mais de uma oportunidade, chegou a acumular três meses de salários atrasados, o que poderia significar um rompimento de contrato por parte dos atletas. Felizmente, ninguém chegou ao ponto de pedir a rescisão na justiça.

Ex-jogadores, porém, não fizeram o mesmo. Mais de um atleta com passagem pelo Timão foi à justiça cobrar valores devidos pelo clube, muitos deles referentes aos direitos de imagem.

Vendas de jogadores

Foto: Alexandre Schneider/Getty Images

Outro ponto que pegou bastante internamente foram as vendas de jogadores, em especial as pratas da casa. Pedrinho e Carlos Augusto são dois bons exemplos.

A ida de Pedrinho para o ainda é assunto delicado para o Corinthians. Depois que a torcida considerou a negociação "estranha" e por um valor bem abaixo do que se acreditava justo, o Timão ainda não recebeu o montante negociado e está enfrentando dificuldades no plano de adiantamento do dinheiro.

Já Carlos foi vendido ao Monza justamente quando começava a ter uma boa sequência no Corinthians, ainda sob comando de Tiago Nunes.

Luan

Foto: Getty Images

Falando especificamente de um jogador, Luan foi um ponto negativo do Corinthians no ano. O meia-atacante, contratado junto ao depois de vários anos de tentativas, não correspondeu às expectativas em vários meses de trabalho.

O torcedor comemorou muito a contratação do "Rei da América de 2017" e se encheu de expectiva após as boas atuações na , mas vem tendo mais críticas do que elogios quanto ao jogador. Luan ainda não teve grandes jogos, não foi decisivo e nem mesmo conquistou a torcida.

O que teve de bom no ano do Corinthians

Volta por cima no Paulista

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

O Timão, que não teve um bom começo no , foi para a paralisação do futebol devido à pandemia quase eliminado da competição ainda na fase de grupos.

Além de vencer os duelos restantes - entre eles um clássico contra o Palmeiras - o Corinthians precisava torcer contra o - que significou querer uma vitória do rival - para se classificar ao mata-mata.

E, contra todas as expectativas, o Corinthians conseguiu, a combinação de resultados veio e o time chegou às fases finais do . Uma vez nos mata-matas, o Timão foi imparável e foi de quase eliminado a finalista.

O título acabou não ficando com o Corinthians, que perdeu a final para o Palmeiras nos pênaltis, mas a arrancada ficou marcada para os torcedores, que até conseguiram sonhar com coisas melhores.

Volta por cima com Vágner Mancini

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Depois do fracasso do projeto de Tiago Nunes, o Corinthians ainda foi comandado por Dyego Coelho por alguns jogos antes da chegada do novo treinador. Vagner Mancini foi contratado sob olhares desconfiados da torcida, mas logo mudou o cenário.

O começo de Mancini também não foi dos melhores, a eliminação na Copa do Brasil e uma goleada sofrida para o Flamengo que o digam. No entanto, as coisas começaram a se encaixar e o time que brigava na parte debaixo da tabela, e que hoje até pode sonhar com uma vaga na Libertadores.

O treinador vai terminar o ano com 13 jogos, sendo seis vitórias, quatro empates e três derrotas. No Brasileirão, o aproveitamento do time de Mancini é de time de G4.

Naming Rights

A nova fachada do estádio do Corinthians com o nome da empresa que começou o naming rights por 20 anos.



Quem passar pela Radial Leste, agora, verá o letreiro Neo Química Arena. #meutimão pic.twitter.com/GXiPdOI1Q5 — Vessoni (@Vessoni) December 14, 2020

Depois de seis anos desde a inauguração de sua arena, o Corinthians finalmente conseguiu vender os naming rights. A empresa do ramo da saúde Hypera Farma foi quem fechou o acordo com o Timão para que o estádio passe a se chamar Neo Química Arena.

A novidade, que promete dar um alívio nas contas do Corinthians, principalmente no pagamento da dívida da arena, foi anunciada no aniversário de 110 anos do clube, em setembro.

Time feminino

Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Se teve um time que deu alegrias ao corinthiano em 2020 foi o time feminino do Corinthians. As meninas do Timão tiveram um ano quase perfeito sob o comando do treinador Arthur Elias.

No ano, foram 32 jogos, sendo incríveis 27 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, ou seja, um aproveitamento de 87,5%, que levou o time à conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista da categoria.

Fábio

Confirmado, Fiel! 😎



Fábio Santos está de volta ao Corinthians! O campeão da América e do Mundo pelo Timão assina contrato até 31 de dezembro de 2021. Seja bem-vindo! 🖤🙏🏿#BemVindoFábioSantos #VaiCorinthians pic.twitter.com/yqvgbKtOxU — Corinthians (@Corinthians) October 19, 2020

Se por um lado a contratação de Luan, cercada de expectativas foi um fracasso, a surpresa do retorno de Fábio Santos tem ido muito bem. O jogador campeão mundial pelo Corinthians estava no e acertou sua volta ao Parque São Jorge no meio de outubro.

A torcida, que chegou a desconfiar da contratação, está tendo motivos para comemorá-la. Desde a chegada do lateral, o time evoluiu bastante dentro de campo, principalmente no setor defensivo, que havia se perdido neste ano após várias temporadas em que foi o ponto forte do time.

Além disso, existe a expectativa também de que, assim como fez anteriormente com Guilherme Arana, Fábio Santos ajude na formação de Lucas Piton, mais um lateral promessa do Timão.

O que se manteve no Corinthians em relação à 2019

Os clássicos

Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Apesar de ter tido um ano bem abaixo, o Corinthians conseguiu manter seu aproveitamento em clássicos estaduais no ano.

Palmeiras: ganhou na fase de grupos do Paulistão, perdeu no primeiro turno do Brasileirão (segundo só em 2021) e empatou os dois jogos da final do Estadual.

Mais artigos abaixo

Santos: ganhou na fase de grupos do Paulistão e empatou no primeiro turno do Brasilerio (segundo só em 2021).

São Paulo: Empatou na fase de grupos do Paulistão, perdeu no primeiro turno do Brasileiro e ganhou no segundo.