Corinthians na zona do rebaixamento: quando foi a última vez do Timão no Z4 do Brasileiro

Torcida alvinegra não sente o gosto amargo de estar na zona de rebaixamento há oito anos

Na noite do último domingo (11), a torcida corintiana voltou a sentir uma incômoda sensação que não aflorava há pelo menos oito anos. Isso porque o Corinthians perdeu para o Ceará, de virada, no Castelão, e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Com apenas 15 pontos conquistados em 15 partidas disputadas, o time comandado por Dyego Coelho ocupa a 17ª posição no certame nacional.

A última vez que o esteve entre os quatro últimos colocados do campeonato brasileiro aconteceu há mais de oito anos. Foi na semana de 8 de julho de 2012, pela oitava rodada do Brasileirão que teria o como campeão.

Naquele dia, o Corinthians viajou até Recife para enfrentar o Sport na Ilha do Retiro e, sob o apito de Péricles Bassols, o duelo terminou empatado em 1 a 1. Aos 27 minutos da segunda etapa, Liédson abriu o placar a favor do . Mas o foi buscar o empate aos 44 do segundo tempo, com gol de Marquinhos Gabriel, que anos depois viria a ser jogador do Corinthians.

Na rodada seguinte, o Corinthians venceu o , no Pacaembu, de virada, por 2 a 1, com dois gols de Danilo e um de Elicarlos para os visitantes. Dessa forma, já na nona rodada, o Alvinegro já escapava do Z4.

Naquele ano, a equipe paulista terminou o Brasileirão em sexto lugar, mas pode contar com três alegrias: foi campeão da da América sobre o , campeão do sobre o e, para fechar, ainda viu o maior rival, , ser rebaixado à pela segunda vez em sua história.

Mesmo terminando em sexto lugar, a classificação para a Libertadores de 2013 ficou garantida por conta da conquista do titulo continental em 2012.

Voltando para 2020, o Timão tem apresentado um futebol que desagrada, e muito o seu torcedor. Como se não bastasse, os resultados também são ruins e já deixam o alerta ligado no Parque São Jorge.

Nos últimos dez jogos do Brasileirão, o Corinthians venceu apenas dois, empatou quatro e perdeu outras quatro vezes. Além dos maus resultados, a combinação de outros placares ajudaram a colocar o Alvinegro entre os últimos colocados.

Na quarta-feira (14), o Timão vai em busca de reabilitação no campeonato e visita o Paranaense, na Arena da Baixada, às 21h30 (de Brasília).