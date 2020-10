Corinthians sofre: 300 minutos sem gols e campanha pior que em ano do rebaixamento

Timão vive crise no ataque e desempenho liga o sinal de alerta após três jogos sem balançar as redes

A fase do não é boa. Após o empate com o RB no último sábado, o ultrapassou a marca de 300 minutos sem fazer nenhum gol. Fator que preocupa bastante o torcedor, uma vez que os números no Brasileirão são inferiores a campanha do clube em 2007, ano que foi rebaixado para a segunda divisão.

Em 13 jogos disputados, a equipe paulista registra apenas 14 pontos e com aproveitamento de 35,9%. No empate sem gols com o RB Bragantino, o Corinthians ainda chegou ao seu terceiro jogo consecutivo sem vitória.

De lá para cá, registra uma derrota para Sport e dois empates sem marcar gols com e Bragantino.

Em 2007, quando foi rebaixado, o time paulista somava 17 pontos. Três a mais do que em 2020.

Quando foi o último gol marcado pelo Corinthians?



Coelho em ação contra o / Foto: Agência Corinthians

O último gol do Timão foi marcado pelo zagueiro Gil, aos 16 minutos do segundo tempo, na vitória sobre o Bahia por 3 a 2, na Neo Química Arena, há quatro rodadas.

No entanto, apesar do Corinthians não conseguir criar chances claras no ataque, a equipe de Dyego Coelho chegou ao segundo jogo consecutivo também sem sofrer gols.

Agora, a equipe trabalha para reencontrar o caminho do gol justamente no clássico contra o . O duelo está marcado para a próxima quarta-feira (7), às 19h, na Neo Química Arena.