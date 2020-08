Palmeiras x Corinthians: Qual é o retrospecto do Derby em finais de Paulistão?

Arquirrivais se enfrentaram em cinco decisões do Campeonato Paulista; última título palmeirense contra o Corinthians foi em 1993

Um dos principais clássicos do decidirá o campeão do 2020. Palmeiras e Corinthians se enfrentam duas vezes nesta semana (quarta-feira, 5, e sábado, 8) em busca de mais um título estadual, com o segundo jogo na casa palmeirense.

Quer ver a final do Campeonato Paranaense ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Os dois maiores campeões do torneio chegam com ambições distintas na final. Enquanto o time de Vanderlei Luxemburgo busca quebrar o jejum do Campeonato Paulista, título que o Alviverde não conquista desde 2008, o Alvinegro vai em busca do tetracampeonato inédito.

Mais times

Caso vença os dois jogos, o pode ainda reassumir a liderança histórica de vitórias do derby. O tem 128 vitórias contra 127 do Palmeiras.

Esta será a sexta final entre os arquirrivais na história do Paulistão, considerando apenas as finais entre os dois e não os campeonatos por pontos corridos, o Corinthians leva vantagem. São três títulos do clube do Parque São Jorge contra duas conquistas palestrinas.

Alguns destes jogos ficaram marcados na história do derby não só pelos títulos, mas por diversas polêmicas. Em 1993, último título palmeirense contra o Corinthians, Viola imitou um porco na comemoração de seu gol no jogo de dia. Na segunda partida, o Alviverde goleou por 4 a 0.

A histórica final de 1999 sempre é relembrada pela confusão causada por Edílson. O Corinthians estava com o título praticamente garantido aos 31 minutos do segundo tempo, quando o ex-atacante corintiano começou a fazer embaixadinhas e iniciou uma confusão generalizada, que encerrou o jogo precocemente.

Na última final entre Palmeiras e Corinthians, o goleiro Cássio foi o protagonista da conquista corintiana nos pênaltis em pleno Allianz Parque.

Confira o retrospecto das finais entre Palmeiras e Corinthians.

de 1974 - Palmeiras campeão

Jogo de ida: Corinthians 1 x 1 Palmeiras

Jogo de volta: Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Campeonato Paulista de 1993 - Palmeiras campeão

Jogo de ida: Corinthians 1 x 0 Palmeiras (marcado pela comemoração de Viola imitando um porco)

Jogo de volta: Palmeiras 4 - 0 Corinthians

Campeonato Paulista de 1995 - Corinthians campeão

Jogo de ida: Palmeiras 1 - 1 Corinthians

Jogo de volta: Corinthians 2 - 1 Palmeiras (vitória corintiana na prorrogação)

Campeonato Paulista de 1999 - Corinthians campeão

Jogo de ida: Corinthians 3 x 0 Palmeiras

Jogo de volta: Palmeiras 2 x 2 Corinthians (embaixadinhas de Edílson)

Mais artigos abaixo

Campeonato Paulista de 2018 - Corinthians campeão

Jogo de ida: Corinthians 0 x 1 Palmeiras

Jogo de volta: Palmeiras 0 x 1 Corinthians (Alvinegro campeão após vencer por 4x3 nos pênaltis)