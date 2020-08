Naming rights no Brasil: quais os maiores acordos no futebol?

Corinthians vendeu os direitos do nome de seu estádio para a Hypera Pharma; acordo supera os valores do Allianz Parque, do Palmeiras

O está muito próximo de anunciar a tão sonhada venda dos naming rights de sua arena. Nesta semana, o clube alvinegro acertou com a Hypera Pharma, empresa farmacêutica.

A venda dos direitos dos nomes dos estádios e arenas ainda não é muito popular quanto nos e Europa. Ainda são poucos os casos de clubes que negociam os nomes de seus estádios. Atualmente, apenas quatro estádios brasileiros tem este tipo de acordo.

Confira os valores dos naming rights de estádios brasileiros

Arena Corinthians/Hypera Pharma (ainda sem nome oficial)

A empresa farmacêutica pagará R$ 350 milhões durante 20 anos de acordo. Ou seja, anualmente, serão pagos R$ 17,5 milhões ao Corinthians pela venda dos direitos do nome de sua arena. Este é o maior contrato de venda de direitos do nome de um estádio no país, embora ainda não tenha sido oficializado por nenhum dos envolvidos.

Allianz Parque

O estádio do é, provavelmente, o caso de maior sucesso de venda dos naming rights no país. Desde sua reinauguração, o estádio foi rebatizado de Allianz Parque. A empresa de seguros alemã paga ao Alviverde R$ 15 milhões por ano. Com 20 anos de contrato, o acordo renderá ao clube R$ 300 milhões.

Itaipava Arena Fonte Nova

Em 2013, a Arena Fonte Nova foi rebatizada com o nome da cervejaria, em um acordo de R$ 100 milhões por 10 anos. No entanto, em 2016, houve uma renegociação e a empresa reduziu o valor investido para apenas R$ 3 milhões anuais até 2023.

Itaipava Arena Pernambuco

O acordo da Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, é igual ao que a cervejaria acertou com o estádio de Salvador. Eram R$ 100 milhões por 10 anos, que foram reduzidos para R$ 3 milhões anuais até 2023.

O que é naming rights?

Naming rights é o direito aplicado à concessão da propriedade nominal de um determinado local a uma marca. Ou seja, o nome que um local, seja ele um estádio de futebol ou um estabelecimento para eventos, recebe.

Exemplos no exterior não faltam. Em 2018, a Uefa tentou mapear a quantidade de naming rights que haviam no futebol europeu. Até aquele ano, 115 estádios do continente tinham cessão de nome a empresas. Além deles, outras 80 instalações esportivas de outras modalidades também tinham os direitos de nomeação vendidos.

Por ser algo muito comum na Europa, os clubes negociam os nomes de seus estádios (e até centros de treinamento, como o Aon Training Complex, centro de treinamentos do ) por verdadeiras fortunas. Confira alguns valores: