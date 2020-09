Qual o novo nome da Arena Corinthians após venda dos naming rights?

Alvinegro vendeu os direitos de nome de sua arena para uma empresa farmacêutica

Após pouco mais de seis anos desde sua inauguração, a Arena Cortinthians foi batizada com um novo nome. Iniciando as comemorações dos 110 anos do clube, o acordo com a empresa que dará nome à casa corintiana foi relevado.

A Goal separou todas as informações que você precisa saber sobre o nome do estádio corintiano.

Os corintianos já podem chamar o estádio de Neo Química Arena. A marca, que chegou a estampar a camisa do Corinthians em 2010, faz parte do grupo Hypera Pharma. Outros marcas da mesma empresa darão nomes à setores da arena, como apurou o jornalista Jorge Nicola.

BEM-VINDA NEO QUÍMICA! Agora a arena mais bonita do mundo está oficialmente batizada. A química bateu forte 🖤😎#ArenaNeoQuimica # VaiCorinthians pic.twitter.com/DI1wPLcOoi — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2020

Este é o terceiro nome do estádio. Em 2013, ainda sem um nome oficial, a Fifa tratou o estádio como "Arena de " para a de 2014. Desde então, o clube chamava o estádio de Arena Corinthians, mas travava o nome como provisório, pois vislumbrava um acordo de naming rights.

Qual o valor e tempo de contrato dos naming rights?

A Neo Química Arena será chamada assim ao menos pelos próximos 20 anos, tempo de duração do contrato. O acordo renderá R$ 300 milhões ao Corinthians, mesmo valor que a seguradora Allianz paga ao pelo direito de nomear o Allianz Parque.

"Vai ser um paradigma. Vai mudar a estrutura do futebol com o novo nome. Com certeza será outro boom de dinheiro novo nos clubes de futebol. Não só no Corinthians. Seremos exemplos mais uma vez", afirmou o presidente corintiano Andrés Sanchez no evento de revelação do nome dos naming rights.

O estagiário não vê a hora de poder ver a Fiel entrando na #NeoQuímicaArena! 🖤🏟️🗣️🏴🏳️#Timão110 #VaiCorinthians pic.twitter.com/ttfkYTxztq — Corinthians (@Corinthians) September 1, 2020

Quando é o primeiro jogo do Corinthians na Neo Química Arena?

O primeiro jogo do Alvinegro no estádio rebatizado será no próximo sábado, 5 de setembro. O clube recebe o às 19h, de Brasília, em jogo válido pela 8ª rodada do Brasileirão.