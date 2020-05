Como foi a campanha do Corinthians no Mundial de 2012? Artilheiros, elenco e mais

Relembre os detalhes do título do Timão conquistado no Japão, que teve Paolo Guerrero como artilheiro da equipe

O foi o último clube brasileiro e sul-americano campeão do . Em 2012, a equipe comandada por Tite, venceu o por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, no .

Torcedores e simpatizantes do poderão relembrar a final histórica do Mundial de Clubes neste domingo (17).

A CAMPANHA DO CORINTHIANS NO MUNDIAL DE 2012

RODADA JOGO Semifinal Al-Ahly 0 x 1 Corinthians Final Corinthians 1 x 0 Chelsea

ARTILHEIROS DO CORINTHIANS NO MUNDIAL DE CLUBES 2012



Foto: Daniel Augusto Jr/Ag. Corinthians

Paolo Guerrero foi o artilheiro do Corinthians no Mundial de 2012, com dois gols marcados. Além do tento que classificou o Timão para a final, o peruano também foi o autor do gol do título na vitória por 1 a 0 sobre o Chelsea na final disputada em Yokohama, no Japão.

RELACIONADOS DO CORINTHIANS PARA A FINAL DA LIBERTADORES DE 2019



Foto: Getty Images

Goleiros: Cássio, Julio Cesar e Danilo Fernandes

Laterais: Alessandro, Fábio e Guilherme Andrade

Zagueiros: Chicão, Paulo André, Wallace, Anderson Polga e Felipe

Volantes: Ralf, Paulinho, Guilherme* (ou Willian Arão) e Edenílson

Meias: Douglas, Danilo e Giovanni

Atacantes: Emerson, Paolo Guerrero, Jorge Henrique, Martinez e Romarinho

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO Corinthians 1 x 0 Chelsea DATA DO JOGO 16 de dezembro de 2012 DATA DA REPRISE Domingo, 17 de maio de 2020 LOCAL Estádio de Yokohama - Yokohama, JAP HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (SP), na TV aberta.