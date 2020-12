Por que o Corinthians de Mancini pode sonhar com uma vaga na Libertadores?

Sob o comando de Vagner Mancini, Timão tem aproveitamento de G-4 e ainda pode se beneficiar com a abertura de novas vagas para o torneio sul-americano

“Estamos mudando de patamar”, essa foi a frase de Vágner Mancini após a vitória do Corinthians diante do Goiás, nesta segunda-feira (22). E realmente a equipe está evoluindo a cada rodada na mão do treinador. Com isso, já na parte de cima da tabela - mesmo que ainda fora do G-6 - o tem alguns bons motivos para sonhar com uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Após um início muito fraco de Campeonato Brasileiro com Tiago Nunes e uma aposta em Dyego Coelho como interino, o Corinthians entrou no Z-4 e dava indícios de que realmente seria um dos candidatos ao rebaixamento se nada fosse feito. Então, Vagner Mancini chegou e mudou a situação da equipe.

Mais times

Sob o comando do treinador no Brasileirão, o Alvinegro paulista já disputou 11 partidas: foram seis vitórias, três empates e duas derrotas, o que representa um aproveitamento de 63,6%. A título de comparação, o , segundo colocado do nacional, conquista em média 64% dos pontos que disputa.

Dessa forma, o provavelmente ainda subirá algumas posições na tabela se Mancini mantiver este aproveitamento até o final do campeonato - e pela evolução do time a cada rodada, isso é algo que realmente pode acontecer.

O primeiro ponto trabalhado pelo treinador foi a defesa e a competitividade da equipe. E para isso, as entradas de Gabriel e Ramiro foram fundamentais. Mas a evolução da equipe não se dá apenas no sistema defensivo.

Desde o começo do ano, um dos problemas mais evidente do Timão era atacar e criar chances de gol, principalmente contra adversários que jogam mais atrás. E nesta segunda-feira (22), contra o , a equipe mostrou que também está melhorando bastante neste quesito, principalmente por conta de um trio que Mancini já conhecia dos tempos de : Cazares, Otero e Fábio .

A Corinthians TV registrou os gols da nossa vitória hoje aqui na @NeoQuimicaArena! Só golaço, não é?! Bora rever.#EngatouAQuinta#VaiCorinthians pic.twitter.com/66oyHABNlh — Corinthians (@Corinthians) December 22, 2020

O camisa 10 foi o grande destaque da partida com duas assistências e, com liberdade para se movimentar no meio e chegar bem ao ataque, vem sendo o principal organizador de jogo da equipe.

Otero também vem subindo de produção. Além dos poderosos remates e do perigo constante na bola parada, o venezuelano está participando mais das jogadas de ataque e parece ter conquistado uma vaga de titular aberto pela direita.

Por fim, Fábio Santos vem sendo um dos principais nomes do time, apesar dos 35 anos de idade, e muitas vezes aparece para jogar por dentro, quase como um meia, ajudando bastante na armação das jogadas.

G-6 que pode virar G-8

Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Mesmo assim, a clara evolução da equipe não garante que o Corinthians será capaz de entrar no G-6. Atualmente, o Corinthians ocupa a nona colocação na tabela, cinco pontos atrás do , sexto colocado. Mas se a briga para ficar entre os seis primeiros colocados não será fácil, o Timão ainda pode se beneficiar com a abertura de novas vagas para a Libertadores.

Nas semifinais da Copa do Brasil, Palmeiras, e - que estão no G-6 do Brasileirão - ainda brigam pelo título da competição. Dessa forma, se a taça for para qualquer um dos três clubes, o sétimo colocado do Campeonato Brasileiro também se classificará para o torneio sul-americano. O único modo para isso não acontecer é com o América-MG, de Lisca Doido, campeão da Copa do .

Com a Libertadores a situação pode se repetir, apesar de não ser tão fácil. Palmeiras e Santos já estão garantidos nas semifinais e, caso um dos dois clubes conquiste a América este ano, o Brasil terá oito representantes na Libertadores em 2021.

Se ficar entre os seis primeiros no Brasileirão ainda pode ser difícil para o Corinthians, ficar em oitavo não parece uma missão das mais impossíveis. É claro que não há garantia de que o G-6 vire G-8 de fato, mas se isso acontecer, a equipe de Vagner Mancini tem grandes chances de ficar com uma das vagas para a Libertadores de 2021.