Corinthians x Coritiba ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes se enfrentam neste domingo (13), pela 19ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Corinthians e Coritiba se enfrentam na tarde deste domingo (13), a partir das 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Alagoas, Pernambuco e as cidades mineiras de Uberlândia Uberaba, Ituiutaba e Araxá), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada, com narração de Everaldo Marques e comentários de Ricardinho e Roger Flores ( veja a programação completa aqui ).

Classificado para as quartas de final da Copa Sul-Americana após eliminar o Newell's Old Boys, o Corinthians volta as atenções para a disputa do Brasileirão buscando se afastar do risco de rebaixamento. No momento, soma 20 pontos, dois a menos que o Santos, equipe que abre o Z-4.

Para o confronto, o técnico Vanderlei Luxemburgo terá Matías Rojas recuperado de um trauma no tornozelo esquerdo, novamente à disposição. Vale lembrar que o Timão ainda tem um jogo por fazer, diante do Grêmio, pela 15ª rodada.

Do outro lado, o Coritiba, na zona de rebaixamento, com 14 pontos, vem de duas derrotas consecutivas e carrega um jejum de 20 anos sem vencer o Corinthians em São Paulo. O técnico Kosloski terá o retorno de Robson, artilheiro do time, que cumpriu suspensão na derrota para o RB Bragantino por 1 a 0.

Em 49 jogos disputados entre as equipes, o Corinthians soma 25 vitórias, contra 13 do Coritiba, além de 11 empates. No mais recente confronto válido pelo Campeonato Brasileiro de 2022, as equipes empataram em 2 a 2.

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio, Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Wesley, Adson e Yuri Alberto. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Natanael, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Andrey, Matheus Bianqui e Fransérgio (Sebastian Gómez); Marcelino Moreno; Robson e Diogo Oliveira. Técnico: Kosloski.

Desfalques

Corinthians

Moscardo e Rojas estão no departamento médico.

Coritiba

Jamerson e Bruno Gomes, suspensos, são desfalques.

Quando é?