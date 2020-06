Corinthians busca reforços em meio à crise; veja lista de reforços e dispensas para o restante da temporada

Timão teve saída de figuras importantes no elenco durante a pandemia, mas já busca reposição no mercado enquanto tenta quitar dívidas

O vive um momento financeiro complicado e espera o dinheiro da venda de Pedrinho chegar aos cofres do clube para honrar salários atrasados do grupo de atletas. Ainda assim, o se movimenta no mercado para buscar reforços visando ao restante da temporada 2020, quando o futebol brasileiro conseguir ser retomado após a quarentena imposta pelo novo coronavírus.

Sem espaço na folha salarial para grandes investimentos, o Timão ganhou fôlego com a venda do seu jovem meia, que vai render 14 milhões de euros (cerca de R$ 77 milhões). Além disso, a saída ainda faz com que o clube deixe de pagar o salário do atleta, que seria reajustado em caso de permanência.

Outra movimentação que diminuiu um pouco do impacto dos salários no orçamento alvinegro foi a liberação do atacante Vagner Love. O jogador recebeu uma proposta do futebol europeu e acabou conseguindo uma rescisão amigável com o Timão.

Um dos maiores salários do elenco, Love, então, deixa de onerar a folha salarial até dezembro, quando se encerrava o seu contrato. E é no seu setor que o clube pretende fazer investimentos.

O nome mais cotado é o de Jô. O jogador deixou o Nagoya Grampus, do , e tem ótima relação com a diretoria. O espaço aberto por Love faz com que ele tenha quase uma vaga reservada para o segundo semestre, buscando reviver o excelente 2017 no Alvinegro.

O problema é que, mesmo com toda a boa relação e um acerto tranquilo, o Corinthians vai priorizar a quitação de dívidas com o elenco. Já chegaram a ser três meses de salário atrasados, agora com uma parte dessas dívidas já quitadas.

Além disso, o Timão precisa realizar o pagamento de duas parcelas referentes aos custos da contratação do zagueiro Bruno Méndez. O Montevideo Wanderers, clube que revelou o defensor, reclama que 2/3 do valor ainda não foram quitados e processou o Corinthians na Fifa. Caso não seja feito o pagamento até o fim deste mês, o time paulista pode ser impedido de registrar novos jogadores pela entidade máxima do futebol.

Em meio a isso, o Timão terá algumas novidades em uma possível reapresentação nesta semana. O lateral direito Igor e o zagueiro João Victor, que estavam emprestados, teoricamente retornam ao Timão após o fim dos seus vínculos com Coimbra e Inter de Limeira, respectivamente.

Léo Natel, que pertence ao , assinou contrato para defender o Corinthians a partir do dia 1º de julho, quando se encerra o seu vínculo com o Tricolor. O atacante, que só se destacou no Chipre, é visto como uma "oportunidade de mercado".