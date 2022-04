Manchester City x Liverpool: escalação, desfalques e mais do jogo da Premier League 21/22

A terra da rainha vai parar! Manchester City e Liverpool entram em campo na tarde deste domingo (10), às 12h30 (de Brasília), em jogaço válido pela 32ª rodada da Premier League, e também em disputa direta pelo título.

Os Citizens estão na liderança do inglês, com 73 pontos, enquanto os Reds vêm logo atrás, com 72. Quem vencer pode dar um grande passo rumo ao troféu nacional.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Manchester City continua sem poder contar com Ruben Dias e Cole Palmer, lesionados.

Por outro lado, Walker está de volta e deve atuar na lateral-direita, com João Cancelo pela esquerda.

No ataque, Foden briga por um espaço com Mahrez e Sterling.

O Liverpool, por sua vez, tem o reforço de Alexander-Arnold, recuperado de lesão, assim como Keita.

Na defesa, Konate pode ganhar um descanso e ser substituído por Matip.

E no setor ofensivo, Salah, mesmo vivendo um raro momento de baixa nas últimas partidas, deve seguir entre os titulares, com Mane, Diz, Jota e Firmino brigando por outras duas vagas.

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Laporte, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Sterling.

Possível escalação do Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago; Salah, Mane, Diaz.

DESFALQUES

MANCHESTER CITY:

Getty Images

Ruben Dias e Cole Palmer: lesionados.

LIVERPOOL:

sem desfalques confirmados.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Manchester City e Liverpool será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo. (A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.