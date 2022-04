Manchester City x Liverpool AO VIVO: siga em tempo real o jogo do Campeonato Inglês

De Bruyne fez seis gols nos últimos seis jogos pelo Manchester City, além de ter marcado quatro gols consecutivos em todas as competições pela primeira vez pelo clube

4 - Kevin De Bruyne has scored six goals in his last six appearances for Manchester City, while he's netted in four in a row across all competitions for the first time for the club. Talisman. pic.twitter.com/a5XS96CdPS