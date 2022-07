Como Xavi teve visto recusado para viajar aos EUA

O treinador foi barrado de entrar no país onde o Barcelona fará pré-temporada por conta de viagens anteriores

O Barcelona viajou aos Estados Unidos para alguns amistosos de pré-temporada, mas com um desfalque importante, pelo menos para o primeiro jogo. O técnico Xavi foi impedido de ir ao país por ter estado no Irã nos últimos anos. O clube já está trabalhando para resolver a situação.

Nos próximos dias o Barcelona fará quatro partidas amistosas nos Estados Unidos, contra Inter Miami (terça, 19), Real Madrid (domingo, 24), Juventus (terça, 26) e RB New York (sábado, 30). Para isso, a equipe viajou ao país no final de semana, mas sem Xavi, treinador da equipe, que teve problemas burocráticos.

Europeus não precisam de visto para ir aos Estados Unidos, no entanto, aqueles que estiveram em algum dos países inimigos dos norte-americanos, como Irã, Iraque, Síria e Sudão, desde 2011, precisam de uma autorização especial para viajar. E Xavi, em seu tempo de Al-Sadd, esteve no Teerã, capital iraniana, em diversas oportunidades, seja como jogador ou treinador.

As viagens fizeram Xavi ser barrado na hora de embarcar, de forma que o resto da comissão técnica culé, liderada por seu irmão, Oscar, que está comandando os treinos e ficará responsável pelo primeiro jogo. O Barcelona, que segundo o jornal Mundo Deportivo, não sabia do problema do treinador, já está trabalhando para obter a autorização para que o espanhol possa estar presente nos próximos duelos.

Além de Xavi, alguns jogadores que estão fora dos planos do Barcelona e prontos para serem negociados também ficaram de fora da viagem, são eles: Neto, Samuel Umtiti, Óscar Mingueza, Riqui Puig e Martin Braithwaite. Robert Lewandowski, novo reforço, também não viajou, mas Raphinha, Franck Kessié e Andreas Christensen foram aos Estados Unidos com a delegação culé.

Depois de voltar dos Estados Unidos, o Barcelona, no dia 7 de agosto, enfrenta o Pumas, do México, pelo tradicional Troféu Joan Gamper. A estreia oficial na temporada 22/23 será contra o Rayo Vallecano, dia 13 de agosto, pelo Campeonato Espanhol.