Quando vai começar a temporada 2022/23 de La Liga? Datas, times da edição e mais informações

A primeira divisão espanhola terá sua programação ligeiramente ajustada para acomodar a Copa do Mundo do Qatar no final do ano

A temporada 2021/22 não foi de tantas emoções em La Liga, já que a corrida pelo título, ficou apenas com o Real Madrid desde o início do campeonato. Já a disputa entre os quatro primeiros e a batalha contra o rebaixamento foram para a última rodada, e a promessa é de acontecer algo parecido em 2022/23.

Muito dinheiro será investido durante a janela de transferências de verão, com acordos atraentes já em vigor, e uma audiência global continuará a se divertir com alguns dos melhores talentos do planeta na primeira divisão espanhola.

Haverá alguns ajustes no cronograma na próxima campanha, já que a Copa do Mundo ocorrerá no meio da temporada europeia, mas o objetivo final permanece o mesmo e a GOAL traz tudo o que você precisa saber sobre a nova temporada.

Quando começará a temporada 2022/23 de La Liga?

Atlético de Madrid

Com uma viagem no meio da temporada ao Qatar, a temporada 2022/23 de La Liga começará mais cedo do que o habitual, no dia 12 de agosto.

Os jogadores que competem na primeira divisão desta vez terão cerca de dois meses e meio de folga, embora o treinamento e os jogos da pré-temporada sejam alocados nesse intervalo.

A ação será pausada no dia 10 de novembro, logo antes do início Copa do Mundo.

Quando terminará a temporada 2022/23 de La Liga?

Getty/GOAL

A Copa do Mundo de 2022 acontece entre os dias 21 de novembro a 18 de dezembro de 2022.

Qualquer profissional envolvido nesse torneio terá uma pequena pausa antes que a ação de La Liga seja retomada no dia 29 de dezembro.

A partir desse ponto, a temporada será jogada até o fim em 4 de junho de 2023.

Quais equipes estão envolvidas na La Liga 2022/23?

LaLiga

Mais uma vez, 20 equipes vão competir na temporada 2022/23 de La Liga, com três times promovidos substituindo aqueles que foram rebaixados.

Almería e Real Valladolid estão de volta à elite do futebol espanhol após passagem na segunda divisão e serão acompanhados pelo Girona ou Tenerife, já que as duas equipes decidem a última vaga de La Liga nos playoffs. O primeiro jogo acabou em 0 a 0, e a partida decisiva acontece no dia 19 de junho.

Em 2021/22, Granada, Levante e Alavés foram rebaixados e tentarão retornar ao grande palco do futebol espanhol via segunda divisão.

Clube Estádio Almería de los Juegos Mediterráneos Athletic Bilbao San Mamés Atlético de Madrid Wanda Metropolitano Barcelona Camp Nou Cádiz Nuevo Mirandilla Celta de Vigo Balaídos Elche Manuel Martínez Valero Espanyol Cornellà-El Prat Getafe Coliseum Alfonso Pérez Mallorca Iberostar Osasuna Reyno de Navarra Rayo Vallecano Vallecas Real Betis Benito Villamarín Real Madrid Santiago Bernabéu Real Sociedad Anoeta Real Valladolid José Zorrilla Sevilla Ramón Sánchez Pizjuán Valencia Mestalla Villarreal de la Cerámica

Quando serão divulgados os jogos da temporada 2022/23?

Os jogos da temporada 2022/23 de La Liga serão divulgados na quinta-feira, 23 de junho de 2022, às 12h (horário de Brasília).

Um total de 380 jogos distribuídos por 38 rodadas serão confirmados nessa data, embora muitos estejam sujeitos a alterações devido à programação televisiva.