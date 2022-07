Inter Miami x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta terça-feira (19), pelo amistoso de pré-temporada; veja como acompanhar na internet

Inter Miami e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (19), no Lockhart Stadium, a partir das 21h (de Brasília), pelo segundo amistoso da temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois do empate em 1 a 1 com o Olot, a equipe de Xavi segue se preparando para o próximo compromisso visando a estreia da La Liga em casa contra o Rayo Vallecano no dia 13 de agosto.

A equipe catalã ainda terá pela frente o Real Madrid, Juventus, New York Red Bulls e Pumas UNAM como parte de seus preparativos para a nova temporada.

​​Lewandowski está com seus novos companheiros em Miami e há uma chance de que o atacante possa estrear pelo time catalão já nesta terça.

Do outro lado, o Inter de Miami chega para encarar o Barça após a vitória de virada sobre o Charlotte por 3 a 2.

Prováveis escalações

Possível escalação do Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araújo, E Garcia, Alba; Gavi, Busquets, Pedri; F Torres, Aubameyang, Dembélé (Lewandowski).

Possível escalação do Inter Miami: Callender; Yedlin, Gibbs, Sailor, Mcvey; Gregore, Mota; Taylor, Pozuelo, Vassilev; Campana.

Desfalques da partida

Barcelona:

sem desfalques confirmados.

Inter Miami:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Inter Miami x Barcelona DATA Terça-feira, 19 de julho de 2022 LOCAL Lockhart Stadium - Flórida, EUA HORÁRIO 21h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Barcelona

JOGO CAMPEONATO DATA A-Leagues All Stars 2 x 3 Barcelona Amistoso 25 de maio de 2022 Olot 1 x 1 Barcelona Amistoso 13 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Barcelona x Real Madrid Amistoso 24 de julho de 2022 20h30 (de Brasília) Barcelona x Juventus Amistoso 26 de julho de 2022 21h30 (de Brasília)

Inter Miami

JOGO CAMPEONATO DATA Inter Miami 1 x 2 Philadelphia Union MLS 14 de julho de 2022 Inter Miami 3 x 2 Charlotte MLS 17 de julho de 2022

Próximas partidas