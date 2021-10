Uma das maiores rivalidades do planeta ainda perdura, marcada principalmente pelo eterno duelo entre Messi e CR7; veja a data do próximo confronto

Real Madrid e Barcelona já sabem quando irão se encontrar na temporada 2021-22 do futebol espanhol.

O próximo El Clásico acontece no Camp Nou, neste sábado (23), às 11h15 (de Brasília), válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol. Na Goal, você acompanha ao duelo em tempo real clicando aqui.

Real e Barcelona se enfrentaram pela última vez no dia 10 de abril de 2021, ainda na temporada 2020-21, também pelo Campeonato Espanhol, com vitória dos merengues por 2 a 1 no Alfredo di Stéfano - Benzema e Kroos marcaram para os Blancos, enquanto Mingueza diminuiu para os catalães.

A partida do dia 10 de abril, inclusive, marcou o último El Clásico disputado por Lionel Messi. O argentino, atualmente no PSG, passou em branco e não conseguiu impedir a vitória dos merengues. No total, marcou 26 gols e 14 assistências em 45 participações. Seu último gol pelo Barça contra o Real Madrid aconteceu, porém, em maio de 2018, em um empate por 2 a 2 que também marcou a despedida de Cristiano Ronaldo do confronto.

Os dois times ainda disputaram o título espanhol na temporada 2020/21, mas terminaram vendo o Atlético de Madrid se sagrar campeão.

Real e Barça se enfrentam há anos, com a rivalidade Messi x Cristiano Ronaldo alavancando ainda mais o duelo. Mesmo atualmente, sem os gigantes, os dois clubes ainda continuam enormes, tanto em história, quanto em títulos.

A rivalidade entre os jovens Vini Jr. e Ansu Fati só tem a crescer, aumentando cada vez mais a expectativa para presenciar um jogo deste tamanho.

(Foto: Getty)

Quando serão os próximos El Clássicos?

Além do duelo deste sábado (23), outros dois "El Clásico" estão com datas de previsão para ocorrerem: no dia 12 de janeiro de 2022, pela Supercopa Espanhola, e 20 de março de 2022, pela La Liga.

O acaso pode levar os rivais a se enfrentarem na Liga dos Campeões também, sem muita definição clara de que haverá ou não o duelo na competição.