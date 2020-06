Como Juventus, Inter e a Serie A estão se preparando para a volta

Milan, Juventus, Inter de Milão e Napoli voltam antes com a Copa da Itália, demais clube retornam apenas no próximo final de semana com a Serie A

O futebol na também está de volta. Nos dias 20 e 21 de junho, quatro partidas atrasadas da 25ª rodada marcam a reabertura da . Uma rodada completa será disputada entre os dias 22 e 24.

Antes disso acontecem as semifinais do Copa da Itália. Nesta sexta-feira (12), Juventus e Milan entram em campo pela reabertura do torneio, às 16h (de Brasília). Sábado (13), no mesmo horário, Napoli e Inter de Milão fazem a segunda semifinal em busca de uma vaga na grande decisão.

Com tantos jogos em pouco tempo, os clubes se preparam e fazem os ajustes finais para o retorno. Confira abaixo como estão as principais equipes da liga italiana.

7.

Foto: DepoPhotos

O Milan está longe de viver seus melhores dias. Lesionado, Ibrahimovic não estará disponível para o reinício da equipe e, segundo o Corriere dello Sport, o sueco estaria insatisfeito com algumas questões internas e teria reclamado pessoalmente com Ivan Gazidis, CEO do clube. "Este não é o Milan que era antes", teria dito Ibra.

Três pontos atrás do , o Milan ocupa o sétimo lugar e briga para conseguir uma vaga de classificação para a . Passar pela nesta sexta, pela , pode ser um bom recomeço para a equipe atingir seus objetivos.

6. Napoli

Foto: Getty Images

A surpreendente decisão de demitir Carlo Ancelotti provavelmente deu certo para o Napoli. O treinador italiano saiu em meio a uma série de conflitos com jogadores e funcionários e agora está tendo a oportunidade de fazer um belíssimo trabalho no .

Em seu lugar, Gennaro Gattuso assumiu e, apesar do início difícil, conseguiu se recuperar e colocar seu time na zona de classificação para a Liga Europa. Com nove pontos atrás do , uma vaga para a próxima Liga dos Campeões parece difícil.

Agora, o Napoli tenta manter a boa sequência de resultados conquistada antes da paralisação e segue vivo na briga pelo título da Copa da Itália.

5.

Foto: Getty Images

A paralisação do futebol não fez muito bem para os cofres da Roma. Com o período sem jogos, a diretoria agora acreditar ter que vender algum de seus melhores jogadores para equilibrar as contas. Uma opção seria venda de Nicolo Zaniolo, que pode estar de saída para a Juventus.

A boa notícia, pelo menos, é que o jogador está liberado pelo departamento médico para voltar depois de ter sofrido uma lesão em janeiro e, junto com o atacante Edin Dezko, é a grande esperança do clube buscar o Atalanta e garantir uma vaga na próxima .

4. Atalanta

Foto: Getty Images

Uma das equipes mais prejudicadas pela pandemia do novo coronavírus certamente foi a Atalanta. A cidade de Bérgamo foi a mais afetada da Itália pela Covid-19 e situação foi agravada após a realização da partida contra o Valencia pela Liga dos Campeões, antes da paralisação.

Além disso, a Atalanta vivia um momento incrível até os campeonatos serem interrompidos, com Gomez, Ilicic e cia. realmente inspirados. Agora, o clube espera retomar o bom futebol o quanto antes para não perder a quarta posição na Serie A para Roma ou Napoli.

3.

Foto: Getty Images

A preparação da Inter foi totalmente ofuscada pelo interesse cada vez maior do Barcelona em Lautaro Martínez. Mesmo assim, o atacante garantiu ao técnico Antonio Conte que está focado em ajudar a Inter a seguir na briga pelo Scudetto.

É verdade que as duas derrotas antes da paralisação deixam o clube mais distante do título. Mas com nove pontos de distância para a Juve, a Inter espera engatar uma boa sequência para jogar a pressão para o lado de Cristiano Ronaldo e cia.

O primeiro grande teste da equipe será pela Copa da Itália. Os nerazzurri precisam reverter a derrota de 1 a 0 para o Napoli no primeiro jogo da semifinal, para garantir uma vaga na grande decisão da competição.

2.

Foto: Getty Images

Poucas equipes estiveram tão ansiosas para o retorno da Serie A quanto a Lazio. Na segunda colocação, o time está apenas um ponto atrás da Juventus e tem chances reais de conquistar o que seria apenas seu terceiro título da liga italiana. Com 12 rodadas restantes, o clube espera por apenas um tropeço da Juve para assumir a liderança da competição.

O clube de Turim segue sendo o favorito, mas invicta desde setembro do ano passado, a Lazio conta com a incrível forma de Ciro Immobile para superar seu rival. O centroavante é o artilheiro da Serie A e pode quebrar o recorde de gols em uma única edição da liga. Ele ainda briga pela chuteira de ouro ao lado de Lewandowski.

1. Juventus

Foto: Getty Images

Na ponta da tabela, a Juve não quer dar chances à Lazio. Para isso, claro, conta com Cristiano Ronaldo, que teve tempo para descansar e física e mentalmente durante a quarentena para retornar realmente inspirado - fontes dizem que ele está melhor do que nunca fisicamente.

Pouco antes da paralisação, o português engatou uma sequência de gols em 11 partidas consecutivas. Com 12 rodadas até o final, isso é tudo que a Juve precisa para garantir o Scudetto.

O clube também espera garantir o título da Copa da Itália para ganhar ainda mais moral na briga pela Serie A.