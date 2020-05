Técnico do Bolonha diz que Ibrahimovic "certamente não ficará no Milan"

Bolonha aparece como um possível destino do atacante, enquanto retorno à Suécia não é descartado

Enquanto o destino de Zlatan Ibrahimovic é dado como incerto, o técnico do Bolonho, Sinisa Mihajlovic, afirmou que o atacante não vai permanecer no para a próxima temporada.

"Conversei com o Ibra há alguns dias, veremos o que decide no verão (europeu). Ele não seguirá no Milan, mas a pergunta é se virá conosco ou voltará à ", revelou ao programa 'Vece Sa Ivanom Ivanovicem".

Uma mudança para Bolonha pode, portanto, ser atraente para Ibrahimovic, com Mihajlovic não esperando encontrar problemas com o jogador.

"Ibra me trata de maneira diferente dos outros, ele observa o que diz e como se comporta. Isso porque pessoas perigosas se reconhecem", concluiu.

Insatisfeito no Milan, Ibrahimovic já afirmou que deve deixar o clube do San Siro em junho, após o término do contrato. E a Suécia pode ser o novo rumo do atacante, de acordo com o Calciomercato, enquanto o Bolonha aparece também como um possível destino.