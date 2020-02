Em busca de recorde, Immobile faz golaço em vitória da Lazio; assista!

Atacante italiano mantém boa fase e marca duas vezes contra o SPAL; um dos gols foi para aplaudir de pé

Ciro Immobile voltou a brilhar neste domingo no Campeonato Italiano e, com dois gols, foi o destaque da goleada por 5 a 1 da sobre o no Estádio Olímpico.

O camisa 17 abriu o placar logo aos 3 minutos de jogo, após cobrança de escanteio, e anotou o terceiro dos donos da casa, aos 29. No lance em questão, ele deu uma caneta no defensor adversário, colocou o goleiro para dançar e tocou de cobertura.

Com mais esta bela atuação, Immobile chegou à expressiva marca de 25 gols marcados após 21 rodadas da e segue cada vez mais perto do recorde do argentino Higuaín, maior artilheiro de uma única temporada do Italiano - balançou as redes 36 vezes pela em 2015/2016.

Caicedo (duas vezes) e Adekanye fizeram os outros gols da Lazio, enquanto Missiroli descontou para o SPAL (confira todos os gols no vídeo acima). O resultado positivo manteve a equipe da capital na briga pelo título, com 49 pontos, a cinco da Juve.