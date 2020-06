Cristiano Ronaldo: treino na quarentena o deixou mais forte que antes

Craque português melhorou ainda mais seu nível atlético em seu período de isolamento social na Ilha da Madeira

Cristiano Ronaldo está se preparando para o novo começo da italiana e, de acordo com os últimos testes físicos realizados pela , aos 35 anos, o português ainda consegue melhorar seu corpo. Ele já havia chegado em ótima forma após a quarentena, mas, conforme relatado por Tuttosport, sua melhora física foi comprovada.

Os testes de força com as máquinas forneceram dados um pouco melhores do que os de março, evidenciando que os treinamentos de Cristiano Ronaldo nos meses passados ​​na Ilha da Madeira, para onde se mudou em 9 de março, foram pesados e intensos.

O craque de chegou até a "alugar" o estádio e um goleiro do Nacional, time local no qual Cristiano Ronaldo começou a carreira futebolística, onde corria e treinava finalizações. Os trabalhos nas instalações do clube resultaram também em deixá-lo mais rápido, atestado pelos testes de velocidade feitos pela Juve.

Em seu período de isolamento na , obrigatório após a viagem de volta ao país, o craque não parou. Foram treinos diários com duração de três a quatro horas. Já treinando nas instalações da Juve nos últimos dias, Cristiano Ronaldo fica à disposição de Maurizio Sarri a partir deste 1º de junho.