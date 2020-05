Por Lautaro, Barcelona pode fazer 'liquidação' de jogadores - começando por Coutinho ou Griezmann

Sem dinheiro, catalães têm lista de jogadores com histórico de lesões e salários elevados. Clubes pode liberá-los para equilibrar as contas

É fácil entender por que Ivan Zamorano está tão otimista com a segurando Lautaro Martinez - apesar do intenso interesse do pelo atacante.

"Estou convencido de que ele ficará", disse o chileno à Mision TUDN na segunda-feira. "O Barça tem que colocar 100 milhões de euros em cima da mesa. É o mínimo que a Inter aceita para [liberar] Lautaro, mesmo que o [técnico do Inter] Antonio Conte goste do [Arturo] Vidal. Mas o Barcelona tem problemas financeiros que não lhes permitem levar Lautaro, por isso acho que ele ficará. Não tenho dúvidas."

No entanto, embora os catalães sem dinheiro possam ter desistido de levar Neymar de volta ao Camp Nou no mercado da bola, eles não desistiram de contratar Martinez.

De fato, o Barça está ficando muito criativo em suas tentativas de contratar o atacante argentino, que tem uma cláusula de compra de 111 milhões de euros (97 milhões de dólares) que termina em 15 de julho.

Como já revelado pela Goal, o Blaugrana gostaria de trocar Nelson Semedo pelo João Cancelo, do , e depois entregá-lo imediatamente à Inter, a fim de reduzir seus gastos com Martinez.

No entanto, o Barça também está tentando desesperadamente angariar o máximo de capital possível para a janela de transferências. Por isso, ouve ofertas para todos os membros do time principal, seja por Lionel Messi, Frenkie de Jong ou Marc-Andre ter Stegen.

Isso significa que a diretoria estaria aberta a negociar até Ousmane Dembele e Antoine Griezmann.

Curiosamente, o presidente Josep Maria Bartomeu afirmou anteriormente que Dembele é um jogador melhor do que Neymar, quem ele substituiu no Camp Nou. O mandatário também se esforçou tanto para convencer Griezmann a ir para a Catalunha no ano passado, mesmo depois de o atacante do ter recusado uma oferta no mercado anterior.

No entanto, sempre houve preocupações táticas sobre Griezmann, que tem melhor desempenho em um ataque com dois atletas. Há uma discussão sobre a sua utilização na formação 4-3-3 do Barça, um sistema que o técnico Quique Setien anteriormente tentou se afastar.

Consequentemente, o Barça ouviria qualquer oferta de Griezmann na casa dos 120 milhões de euros (105 milhões de dólares) que pagaram ao Atleti por seus serviços.

Quanto a Dembele, não há como negar que ele ainda é um jogador de enorme potencial, mas o jogador de 23 anos continua propenso a lesões, o que significa que o Barça está pronto para reduzir suas perdas em um jogador que comprou do em 2017 por um montante inicial de € 105m (£ 92m / € 115m).

O Barça, no entanto, ainda não recebeu grandes ofertas por Dembele, o que talvez não seja surpreendente, já que a disciplina do vencedor da também foi questionada no passado.

Obviamente, o principal objetivo do Barça em termos de negociações neste mercado é encontrar um comprador para Philippe Coutinho.

O craque brasileiro está atualmente afastado por lesão no de Munique, que por sua vez já decidiu não tornar permanente a permanência do meia-atacante no Allianz Arena.

O Barça está, portanto, à espera de um clube da Premier League para contratar o ex-jogador do , mas até a elite da está sentindo a tensão financeira causada pela pandemia do novo coronavírus.

Como resultado, o Blaugrana ainda não recebeu uma única oferta para um jogador que está disposto a vender por apenas metade de sua taxa original de € 160m (£ 142m / $ 173m).

A situação de Coutinho é particularmente problemática para um clube que precisa arrecadar € 40 milhões (£ 36 milhões / £ 43 milhões) em vendas de jogadores antes de 30 de junho, apenas para atender aos requisitos orçamentários de 2019/2020.