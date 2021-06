Como Dembele virou "exemplo do que não fazer" no Barcelona

A nova direção do Barça não quer repetir o que aconteceu com o francês e fazer uma contratação exorbitante sem antes apostar em jovens de La Masia

Com dinheiro em caixa após a venda de Neymar para o PSG, o Barcelona apostou em Ousmane Dembele como nova grande figura do ataque culé. No entanto, os 105 milhões de euros investidos no francês pouco se justificaram e o clube catalão agora tem uma nova diretriz: não repetir o "caso Dembele".

As finanças do Barcelona passam por um momento delicado e a nova diretoria do clube sabe disso - tanto que é um dos principais pontos tratados pelo presidente Juan Laporta desde que assumiu o cargo. Mas a questão não é apenas econômica, mas também envolve as categorias de base do clube. Casos como o de Dembele evidenciaram uma falta de confiança nos olheiros do clube e pouco atrevimento a dar chances aos jogadores formados em La Masia.

Nas últimas temporadas, o Barça começou uma mudança nas análises de compras, assinando com jovens talentos de outros clubes por preços menos exorbitantes, como Pedri e Ronald Araújo. O meia custou cerca de 5 milhões de euros e o zagueiro foi acertado por pouco menos de 7 milhões de euros e são dois jogadores que devem render muito ao clube por muitos anos.

O "caso Dembele" que o Barcelona quer evitar é assinar com um atleta a qualquer custo. Dembele vinha de duas boas temporadas por Rennes e Borussia Dortmund, mas havia trocado a França pela Alemanha por 15 milhões de euros um anos antes do Barcelona pagar quase 10 vezes mais.

"Isso não pode acontecer de novo", disse à Goal uma fonte do clube. "É uma das operações que mais ruíram o clube. É um fracasso de projeto".

Em um exemplo dado à Goal, fontes comentam sobre Erling Haaland. Representantes do jogador e do clube catalão chegaram a se reunir, mas o norueguês não deve trocar o Dortmund pelo Barcelona.

"Não dá para contratar Haaland junto ao Dortmund. Isso teria que ser feito quando ele ainda estava no Salzburg".

Para a próxima temporada, o Barcelona já acertou a contratação de três jogadores. Dois deles, Eric García e Sergio Agüero, chegam de graça, enquanto Emerson Royal volta de empréstimo do Real Bétis. Para equilibarar as contas, o clube catalão ainda conta com uma lista de despensas de atletas que podem deixar o clube.