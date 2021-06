Eric García no Barcelona: duração, multa e mais detalhes do contrato

O zagueiro volta à Catalunha após quatro temporadas defendendo o Manchester City

Agora é oficial. Eric García é o novo zagueiro do Barcelona. Assim como Sergio 'Kun' Agüero, o defensor trocou o Manchester City pelo clube catalão após meses de boatos e rumores. O espanhol de 20 anos retorna ao clube que defendeu por anos nas categorias de base, mas que ainda atuou profissionalmente.

Segundo reforço para a temporada 2021/22 já anunciado, García já vestiu a camisa blaugrana e foi apresentado no Camp Nou, onde também deu coletiva e fez uma sessão de fotos na manhã desta terça-feira (1 de junho).

Confira todas as informações sobre a contratação de Eric García pelo Barcelona.

Qual é a duração do contrato de García no Barcelona?

@ericgm3



O FC Barcelona chegou a um acordo com o zagueiro Eric Garcia para a sua incorporação ao elenco culé a partir do dia 1 de julho. O contrato do jogador será até o fim da temporada 2025/26, com uma cláusula de rescisão de 400 milhões de euros.



💙❤️ #EricCuler pic.twitter.com/jKfr9jJZc5 — FC Barcelona (@fcbarcelona_br) June 1, 2021

Qual é a multa contratual de García no Barcelona?

A multa contratual caso outro clube tenha interesse em contratar o zagueiro é de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões na cotação atual).

Vale ressaltar que o Barcelona não precisou pagar ao Manchester City pela contratação do espanhol, assim como aconteceu com Agüero. O contrato de García no City se encerrou ao fim desta temporada e ele estava livre para assinar de graça com qualquer outra equipe.

García de volta ao Barcelona

O zagueiro espanhol atuou por quatro temporadas no Manchester City. Em junho de 2017, a estrela e uma das grande promessas de La Masia, categoria de base do Barça, se transferiu ao clube inglês com apenas 16 anos. Estreou profissionalmente no futebol apenas em dezembro de 2018 e, desde então, começou a progredir nos planos de Pep Guardiola até se tornar um jogador importante na temporada de 2019/20.

No entanto, com a saída já anunciada ao fim da temporada de 2020/21, perdeu espaço e pouco jogou. Foram somente 12 jogos no último ano, nove destes como titular. Mesmo com poucas oportunidades, foi convocado por Luis Enrique para defender a seleção espanhola na Eurocopa.