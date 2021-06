A lista de jogadores que o Barcelona pretende negociar

Três brasileiros estão na lista de atletas que o Barça pretende vender

O Barcelona está em uma situação financeira muito delicada. O clube acumula mais de R$ 7,8 milhões em dívidas. Isso significa que as despesas são muito mais do que as receitas, e vendas de jogadores serão necessárias para equilibrar a situação.

O clube precisa oxigenar seu elenco para sair de uma crise econômica que afeta diretamente os resultados da equipe. Para reforçar o elenco, o Barça contratou Kun Agüero e Eric García sem desembolsar nada pelos jogadores que estavam encerrando seu contrato com o Manchester City.

A expectativa da equipe era contratar desse mesmo modo Wijnaldum que estava de saída do Liverpool, mas o Paris Saint-Germain ofereceu um salário maior para o atleta. O mesmo vale para Gianluigi Donnarumma que está encerrando seu vínculo com o Milan e pode fechar um acordo com o PSG.

Agora a equipe espanhola fica à espera de Memphis Depay que já informou que deixará o Lyon nesta temporada. A diretoria considera essencial reforçar o ataque do time.

Em relação as saídas, o treinador Ronald Koeman informou ao presidente Joan Laporta que não pretende contar com sete jogadores: Miralem Pjanic, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Martin Braithwaite, Philippe Coutinho, Matheus Fernandes e o goleiro Neto.

O Barcelona terá muitas dificuldades em encontrar uma saída para Pjanic e Umtiti. Ambos têm um alto salário, e o desempenho dos jogadores na temporada é o grande problema.

Umtiti pelo Barcelona na Copa del Rey Foto: Getty

Umtiti continua tendo sérios problemas com lesões. Firpo, Braithwaite e Coutinho, apesar dos altos salários ainda podem despertar interesse de alguns clubes.

O brasileiro Matheus Fernandes é uma questão separada, já que a equipe quer negociar o jogador seja qual for o valor da proposta.

Nomes como Sergio Busquets, Jordi Alba, Sergi Roberto, Clément Lenglet e Antoine Griezmann não são considerados inegociáveis, mas para isso é preciso um acordo com os atletas para renegociar os salários.

Além deles, podem entrar neste grupo: Sergiño Dest, Piqué, Riqui Puig, Francisco Trincão e Dembéle.

Agora Lionel Messi, Ronald Araújo, Ansu Fati, Pedri González, Frenkie de Jong, Eric García e Agüero são intocáveis neste elenco.

Apenas Marc-André ter Stegen é um caso a parte e vai depender exclusivamente da vontade do goleiro em continuar na equipe. Em princípio, o alemão não tem intenção de mudar de equipe.