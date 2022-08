Chelsea x Tottenham: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Jogo acontece neste domingo (14), pela segunda rodada da Premier League; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico londrino! Chelsea e Tottenham entram em campo neste domingo (14), no Stamford Bridge, a partir das 12h30 (de Brasília), pela segunda rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Após estrear com vitória, o Chelsea agora vai em busca de seu segundo triunfo e terá um estádio lotado em seu favor. Chilwell, se recuperando de uma lesão no joelho, deve ser desfalque.

Do outro lado, o Tottenham vem de goleada e quer agora ganhar o clássico pra mostrar que vem forte na briga pelo título. A tendência é que o técnico Antonio Conte mantenha a escalação do primeiro jogo, já que não tem problemas no elenco. O brasileiro Richarlison, que cumpriu suspensão, pode fazer a sua estreia.

Prováveis escalações

Possível escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Silva, Koulibaly; James, Jorginho, Kante, Cucurella; Sterling, Mount; Havertz.

Possível escalação do Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Kulusevski, Kane, Son.

Desfalques da partida

Chelsea:

Chilwell: departamento médico.

Tottenham:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Chelsea x Tottenham DATA Domingo, 14 de agosto de 2022 LOCAL Stamford Bridge, Londres - ING HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Chelsea

JOGO CAMPEONATO DATA Everton 0 x 1 Chelsea Premier League 6 de agosto de 2022 Udinese 1 x 3 Chelsea Amistoso 29 de julho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Leeds x Chelsea Premier League 21 de agosto de 2022 10h (de Brasília) Chelsea x Leicester Premier League 27 de agosto de 2022 11h (de Brasília)

Tottenham

JOGO CAMPEONATO DATA Tottenham 4 x 1 Southampton Premier League 6 de agosto de 2022 Tottenham 0 x 1 Roma Amistoso 30 de julho de 2022

Próximas partidas