Chelsea planeja próxima temporada com lista de Tuchel e mais de R$ 1 bilhão para reforços

O Chelsea, depois de um embargo sofrido por conta do ex-presidente Roman Abramovich, está liberado para se movimentar no mercado de transferências. E, querendo se recuperar dos prejuízos, o novo comando dos Blues deve fazer uma injeção significante para as contratações visando a temporada 2022-23.

A venda do Chelsea ao consórcio liderado pelo empresário Todd Boehly foi aprovada pela Premier League e pelo Governo Britânico. Assim, a equipe inglesa está oficialmente livre dos embargados aplicados, que o impedia de contratar, vendar ou renovar contratos de jogadores. Sem mais punições, o clube não quer mais perder tempo, e já começou o planejamento para a próxima temporada, buscando diminuir a diferença para Manchester City e Liverpool, que dominaram em 2012-22 e deixaram os Blues para trás depois do título da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes.

Para isso, o Chelsea deve ter à disposição cerca de 200 milhões de euros, o equivalente a mais de 1 bilhão de reais, para se reforçar na janela deste meio de ano, de acordo com informações do jornal britânico The Telegraph. Parte desse valor, segundo a imprensa inglesa, deve vir da venda de alguns atletas, como Hakim Ziyech, Christian Pulisic e Timo Werner, que podem ser negociados por quantias altas.

E Thomas Tuchel, preparado para o aporte financeiro, já começou a preparar sua lista de desejos a ser entregue à diretoria dos Blues. De acordo com a imprensa inglesa, o treinador alemão, que perdeu dois zagueiros (Antonio Rudiger, que deve ir ao Real Madrid, e Andreas Christensen, apalavrado com o Barcelona), já está de olho em possíveis substitutos, tendo Jules Koundé, do Sevilla, e Josko Gvardiol, do RB Leipzig, como favoritos para assumirem a defesa.