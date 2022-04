Quem é Todd Boehly, empresário que deve assumir o comando do Chelsea

A definição sobre o futuro do Chelsea pode estar próxima de acontecer. Segundo o jornal inglês Telegraph, o grupo de investidores liderado pelo empresário americano Todd Boehly é o favorito para assumir o clube ao fazer uma oferta de 3,5 bilhões de libras (cerca de 21,7 bilhões de reais). A venda ainda depende da aprovação tanto da Premier League quanto do governo do Reino Unido, mas pode ser finalizada em breve.

Desde que Roman Abramovich se afastou do comando do Chelsea, a briga é grande para ver quem será o novo dono do atual campeão europeu. Muitas propostas chegaram - inclusive uma que tinha Sir Lewis Hamilton e Serena Williams entre os investidores -, mas ao que parece, já existe uma favorita.

O empresário americano Todd Boehly reuniu um grupo de investidores que ofereceu 3,5 bilhões de libras para assumir o comando do Chelsea, e devem se tornar os novos donos do clube. Mesmo que essa seja uma taxa recorde para a venda de uma equipe esportiva, o valor poderia ser ainda maior, no entanto a oferta de 4,25 bilhões de libras feita por Jim Ratcliffe teria chegado atrasada.

Quem é Todd Boehly, possível novo proprietário do Chelsea?

Getty Images

O empresário não é novo no ramo esportivo, já sendo co-proprietário das franquias Los Angeles Lakers e Los Angeles Dodgers, de basquete e basebol, respectivamente, mas sempre teve o desejo de investir no futebol, mais especificamente ainda na Premier League.

"O futebol é o maior esporte do mundo", disse em 2019 ao Bloomberg, após ter uma oferta de 2,2 bilhões de libras para comprar o Chelsea rejeitada por Abramovich. "Ainda é o melhor produto do mundo. São 90 minutos e, portanto, tem uma ótima cronologia. A paixão que os torcedores têm pela atividade e pelo esporte e pelas equipes é inigualável".

Além das duas franquias esportivas, que são investimentos privados, Boehly ainda tem uma série de outros negócios, entre eles o videogame Fortnite, todos geridos pela empresa Eldridge Industries, avaliada em 6 bilhões de dólares, da qual ele tem 60%.

Estima-se que Boehly tenha um patrimônio líquido pessoal de 3,3 bilhões de libras (cerca 20 bilhões de reais).

Quando a venda do Chelsea pode ser concluída?

Para a venda ser oficializada, ainda faltam alguns passos a serem cumpridos. Primeiro, a Premier League vai fazer uma consulta sobre o grupo de investimento, processo que deve levar aproximadamente duas semanas. Depois, é a vez da aprovação financeira por parte do governo britânico, que ainda vai precisar emitir uma licença de operação que libera o clube das sanções impostas por conta de Abramovich.