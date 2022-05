Rudiger explica por que não firmou novo contrato com o Chelsea: "Não somos robôs"

Antonio Rudiger abriu o jogo sobre por que nenhum novo contrato foi acordado no Chelsea, com o zagueiro alemão se preparando para se juntar ao Real Madrid como agente livre neste verão.

O zagueiro de 29 anos está se despedindo de Stamford Bridge após cinco temporadas, fazendo mais de 200 jogos ao lado de títulos da FA Cup, Liga Europa, Liga dos Campeões, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes da FIFA.

Ele tem sido um talismã para os Blues às vezes, mas nenhuma extensão de seu período no oeste de Londres foi acordada e um novo desafio nos pesos pesados ​​​​da Liga será assumido a partir de 2022-23.

Por que Rudiger não assinou um novo contrato com o Chelsea?

Rudiger disse aoThe Players' Tribune o motivo de nenhum acordo ter sido fechado: “Infelizmente, minhas negociações de contrato já começaram a ficar difíceis no outono passado."

“Negócios são negócios, mas quando você não tem notícias do clube de agosto a janeiro, a situação se complica."

“Após a primeira oferta, houve um longo intervalo de simplesmente nada. Não somos robôs, sabe? Você não pode esperar meses com tanta incerteza sobre o seu futuro."

“Obviamente, ninguém viu as sanções chegando, mas no final, outros grandes clubes mostraram interesse e eu tive que tomar uma decisão. Vou deixar por isso mesmo, porque negócios à parte, não tenho nada de ruim a dizer sobre este clube."

“Chelsea sempre estará no meu coração. Londres sempre será minha casa."

“Vim aqui sozinho e agora tenho esposa e dois filhos lindos. Eu também tenho um novo irmão para toda a vida chamado Kova. Tenho uma FA Cup, uma Liga Europa e uma medalha da Liga dos Campeões. Claro, eu tenho centenas de memórias que ficarão comigo para sempre."

“Deixo este clube com o coração pesado. Significou tudo para mim. Mesmo esta temporada, com todas as complicações, foi agradável”.

O Real Madrid acertou um contrato de quatro anos com Antonio Rudiger 🤝 pic.twitter.com/ikEpHHqvns — GOAL Brasil (@GoalBR) May 10, 2022

Haverá mais saídas do Chelsea nesta janela de transferências?

Os Blues estão, à medida que sua prolongada saga de aquisição se arrasta, atualmente trabalhando sob restrições impostas pelo governo do Reino Unido, com o proprietário bilionário russo Roman Abramovich tendo seus ativos congelados.

Isso está impedindo o clube de discutir novos contratos ou preparar mudanças para novos rostos na janela de transferências de verão.

Mais artigos abaixo

Muito movimento é esperado, com um consórcio liderado por Todd Boehly pronto para assumir o controle em Stamford Bridge, mas pode haver tantas partidas quanto chegadas.

A saída de Rudiger já foi confirmada, com o também zagueiro Andreas Christensen, que está com seu contrato chegando ao fim, despertando interesse do Barcelona.

O interesse do Camp Nou também foi mostrado em Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso , enquanto perguntas estão sendo feitas sobre se Romelu Lukaku será transferido apenas 12 meses após completar uma transferência de 98 milhões de libras (R$ 580,1 milhões) da Inter.