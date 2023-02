Chelsea x Fulham ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (3), pela 22ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na internet

Chelsea e Fulham se enfrentam na tarde desta sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), no Stanford Bridge, em duelo válido pela 22ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Depois de empatar sem gols com o Liverpool, o Chelsea busca voltar a vencer no Campeonato Inglês. No momento, aparece no meio da tabela com 29 pontos. Já o Fulham, com 31 pontos, vem de duas derrotas consecutivas.

Para o confronto, os Blues podem escalar Mudryk no lugar de de Hakim Ziyech, enquanto Graham Potter espera receber de volta Mateo Kovacic, recuperado de um problema na panturrilha.

Em 85 jogos disputados entre as equipes, o Chelsea registra 49 vitórias, contra 10 do Fulham, além de 26 empates. No último encontro, válido pelo primeiro turno do Campeonato Inglês 2022/23, o Fulham venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável Chelsea: Arrizabalaga; Chalobah, Thiago Silva, Badiashile; Azpilicueta, Kovacic, Hall, Cucurella; Mount, Mudryk, Havertz.

Escalação do provável Fulham: Leno; Tete, Diop, Ream, Robinson; Palhinha, Reed, Andreas Pereira; Decordova-Reid, Mitrovic, Willian.

Desfalques

Chelsea

João Félix cumprirá o último jogo de suspensão. N'Golo Kante e Denis Zakaria ambos lesionados também seguem fora.

Fulham

Sem desfalques confirmados.

Quando é?