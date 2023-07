Chapecoense x Mirassol ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes se enfrentam neste sábado (29), pela 20ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Chapecoense e Mirassol se enfrentam na tarde deste sábado (20), às 11h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 20ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Na 17ª posição com 18 pontos, a Chapecoense vem de derrota e perdeu a oportunidade de deixar a zona de rebaixamento. Em casa, a Chape quer voltar a vencer para não ver os adversários abrirem distância na tabela.

O Mirassol, por sua vez, colocou fim a uma série negativa e ganhou o jogo passado. A equipe do interior paulista se mantve na sétima colocação, com 31 pontos.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Bruno Leonardo, Rodrigo Freitas, Lucas Freitas e Felipe Albuquerque; Cristiano Silva, Giovanni Pavani e Bruno Nazário; Marco Antônio, Dudu Vieira e Kayke Moreno. Técnico: Dal Pozzo.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Thalisson Kelven e Luiz Otávio; Guilherme Biro, Yuri Lima e Danielzinho; Chico Kim, Gabriel, Zé Roberto e Negueba. Técnico: Mozart.

Desfalques

Mirassol

Pablo Oliveira está no departamento médico.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?