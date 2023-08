Chapecoense x Atlético-GO ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Série B

Equipes entram em campo neste domingo (13), na Arena Condá; veja como acompanhar na TV e na internet

Chapecoense e Atlético-GO se enfrentam na manhã deste domingo (13), a partir das 11h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 23ª rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view ( veja a programação completa aqui ).

Na zona de rebaixamento, com três derrotas e um empates, a Chapecoense entra em campo pressionada pela vitória. Com 19 pontos, a Chape terá a estreia de Claudinei Oliveira no comando da equipe após a demissão de Gilmar Dal Pozzo.

"Temos que ter mobilização, quem não estiver mobilizado vai ficar pra trás. Quero uma equipe organizada, vamos encontrar uma formação coerente para o próximo jogo e tentando achar o caminho", afirmou o treinador.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Atlético-GO venceu o Tombense por 3 a 2 na última rodada após duas derrotas e dois empates consecutivos. No momento, o Dragão aparece no meio da tabela, com 11 pontos e um aproveitamento de 44%.

"Já estive na Chapecoense, é difícil jogar lá. Os segundos turnos dos campeonatos costumam ser mais difíceis. Quem está lá em baixo, quer sair. Quem está em cima, quer ficar. Todo mundo brigando por seus objetivos. Não tem jogo fácil. Não tem ninguém rebaixado e nem com o acesso garantido. Muita coisa pode acontecer e isso nos deixa cientes de que estamos vivos", afirmou Jair Ventura.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura

Em sete partidas realizadas entre as duas equipes, o Atlético-GO conquistou três triunfos, enquanto a Chapecoense obteve somente uma vitória, além de terem ocorrido três empates. No mais recente confronto válido pelo primeiro turno da Série B, o Dragão venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Chapecoense: Airton; Felipe Albuquerque, Rodrigo Freitas, Mancha e Lucas Freitas; Cazonatti, Giovanni Pavani e Alisson Farias; Marcinho, Bruno Nazário e Kayke. Técnico: Claudinei Oliveira.

Atlético-GO: Ronaldo; Rodrigo Soares, Luiz Felipe, Heron e Lucas Esteves; Baralhas, Matheus Sales e Dodô; Shaylon, Gustavo Coutinho e Bruno Tubarão. Técnico: Jair Ventura.

Desfalques

Chapecoense

Danrlei e Pablo Oliveira seguem lesionados.

Atlético-GO

Sem desfalques confirmados.

Quando é?