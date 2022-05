Como Steven Gerrard pode, enfim, dar uma Premier League ao Liverpool

Está com você, Steven Gerrard.

A corrida pelo título da Premier League está indo para última rodada. Um dia final nervoso está garantido, já que o Liverpool fez o que tinha que fazer contra o Southampton.

A vitória por 2 a 1, em St. Mary's, os mantém a um ponto do Manchester City, e significa que apenas a vitória será suficiente para garantir aos homens de Pep Guardiola seu quarto campeonato em cinco temporadas.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em seu caminho está o Aston Villa. Além disso, em seu caminho estão Philippe Coutinho e Danny Ings, ex-jogadores do Liverpool. No caminho deles está Gerrard, talvez o maior herói dos Reds de todos.

Não podia ser melhor, podia?

Jurgen Klopp, por sua vez, só pode esperar. Seu time deve cuidar de seus próprios negócios primeiro, é claro. Eles precisam vencer o Wolves, em Anfield, e rezar por boas notícias do Etihad Stadium.

Coisas mais estranhas aconteceram, mesmo que você tenha que voltar até 1989 para encontrar a última vez que o time que começou líder no topo da liga não conseguiu conquistar o título no final. Os perdedores naquela ocasião, é claro, foram o próprio Liverpool.

Aconteça o que acontecer neste fim de semana, Klopp pode e vai se orgulhar de seus jogadores. Que esforço eles fizeram nesta temporada.

Getty Images

Tendo superado o Chelsea para vencer a FA Cup no sábado, o medo era que este seria um jogo desgastante demais para os Reds, que podem estar de olho na final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, em Paris, no dia 28 de maio.

Eles perderam Virgil van Dijk e Mohamed Salah por lesão em Wembley, tendo visto Fabinho torcer o tendão contra o Aston Villa na semana passada. Outros também já ficaram lesionados recentemente, o que significa que Klopp teve pouca escolha a não ser rodar fortemente o elenco para este jogo.

Seu time inicial mostrou nove mudanças em relação à final da copa, com apenas Alisson e Ibrahima Konaté mantendo seus lugares. Sadio Mané e Trent Alexander-Arnold tiveram a noite inteira de folga, enquanto outros, como Jordan Henderson, Andy Robertson e Luis Diaz, foram mantidos apenas para uso emergencial no banco.

E, assim, o Liverpool recorreu a seus jogadores menos utilizados mais uma vez. Harvey Elliott fez sua primeira aparição desde março e sua primeira partida na Premier League desde setembro, em um meio-campo que também continha Curtis Jones e James Milner.

E acabou! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



O Liverpool vence o Southampton e deixa a definição do título da Premier League pra última rodada 🏆



A vantagem ainda é do Man City por UM PONTO!



👉 https://t.co/rhDCH7S42e pic.twitter.com/1z0FEMNxi0 — GOAL Brasil (@GoalBR) May 17, 2022

Quanto ao jogo, foi uma partida incrível. No primeiro gol, Joe Gomez encontrou Diogo Jota na área, e quando Jota rolou a bola para os pés de Minamino, o jogador de 27 anos teve a compostura de ajeitar antes de chutar forte na trave mais próximo de Alex McCarthy. Foi seu 10º gol na temporada. Ele nem estava no banco em Wembley. "Um crime", admitiu Klopp.

O Liverpool mereceu o empate. Eles dominaram após o gol de Redmond, seu meio-campo agressivo e habilidoso e seus atacantes repetidamente ganhando a bola em áreas perigosas.

O Southampton foi horrível - seus jogadores terminaram a noite realizando uma 'volta de apreciação' em frente a um estádio que estava no máximo um quarto cheio - mas não tirou nada dos jogadores de Klopp.

Sua recompensa final veio no meio do segundo tempo, quando o escanteio de Kostas Tsimikas deu um toque em Mohamed Elyounoussi e na trave mais próxima encontrou Joel Matip, cujo cabeceio cortou Kyle Walker-Peters e entrou na rede. Um golpe de sorte, mas que certamente foi bem merecido.

Getty

Ficou nervoso. Claro que sim. As apostas são altas, mesmo que o Liverpool saiba que um deslize do City é improvável. "Precisamos aprender a diminuir o tempo sem ter problemas", sorriu Klopp.

Eles precisavam do brilhante Konaté para se destacar enquanto o Southampton cercava a área do Liverpool nos momentos finais. Milner, por sua vez, terminou o jogo na lateral direita após uma lesão de Gomez. Mais uma vez, o veterano entregou. Ele e Matip podem lutar pela coroa de 'Melhor transferência gratuita do Liverpool dos últimos 20 anos', hein?

Mais artigos abaixo

O apito final foi recebido com alívio e alegria. Milner e Konaté saíram de campo sem camisa, tendo feito duas noites felizes de jovens torcedores no time visitante. Klopp também não passou batido, o treinador foi comemorar com sua torcida.

Agora, espere até ouvir o barulho em Anfield no próximo domingo (22). Mais um milagre? Talvez, apenas talvez.

Gerrard produziu o suficiente para o Liverpool ao longo dos anos, afinal…