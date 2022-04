Final da Champions League: times, data, estádio e mais da edição 2021/22

A Champions League 2021/22 está chegando ao fim, e a grande final já está se aproximando.

A grande decisão da maior competição de clubes da Europa acontecerá' no Stade de France, na França, no dia 28 de maio deste ano, às 16h (horário de Brasília), em estádio neutro.

Os finalistas ainda não estão definidos, com as semifinais entre Manchester City x Real Madrid, e Liverpool x Villarreal, ainda em andamento.

Como foram os jogos das semifinais da Champions League?

Como foram os jogos das semifinais da Champions League?

Os duelos das semifinais ainda estão em andamento, com o confronto de ida entre Manchester City x Real Madrid já tendo sido realizado. Nesta quarta-feira (27), é a vez do primeiro confronto entre Liverpool x Villarreal.

Semifinais

Manchester City x Real Madrid

IDA: 26 de abril, 16h: Manchester City 4 x 3 Real Madrid

VOLTA: 4 de maio, 16h: Real Madrid x Manchester City

Liverpool x Villarreal

IDA: 27 de abril, 16h: Liverpool x Villarreal

VOLTA: 3 de maio, 16h: Villarreal x Liverpool

Final

28 de maio de 2022 - Stade de France, França

Como está a artilharia da Champions League 2021/22?

Como é de costume, a edição atual da Champions League conta com grandes nomes do futebol mundial, inclusive com Robert Lewandowski, atual vencedor do prêmio The Best, da FIFA, e Lionel Messi, atual vencedor da Bola de Ouro.

Porém, quem lidera a artilharia até o momento é o francês Karim Benzema, com 14 gols marcados.

Onde assistir aos jogos das semifinais da Champions League 2021/22?

A grande decisão será transmitida pela TNT Sports e Space, na TV fechada, e pelo SBT, na TV aberta. Além disso, os torcedores podem acompanhar todos os duelos pela HBO Max, no streaming.

O SBT, por sua vez, tem 13 jogos para transmitir durante toda a competição, contando as seis rodadas da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semis e mais a grande final.

