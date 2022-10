Ceará x Fluminense: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Brasileirão

Vozão quer a vitória nesta segunda-feira (31) para tentar escapar do Z-4; veja como acompanhar na TV e na internet

Lutando para sair do Z-4, o Ceará recebe o Fluminense na noite desta segunda-feira (31), às 20h (de Brasília), no Castelão, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, no pay-per-view. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Faça sua melhor jogada! Ganhe até R$ 300 de bônus na Rivalo clicando aqui!

Na 17ª posição com 34 pontos e há oito jogos sem vencer, o Ceará demitiu Lucho González e anunciou que será comandado por Juca Antonello até o fim do campeonato. O Vozão está com o departamento médico cheio, além de não poder contar com Luiz Otávio, que cumpre suspensão. Já o Fluminense não perde há três partidas e voltou ao G-4 após vencer na rodada passada. O Tricolor é o quarto colocado, com 58 pontos, e terá apenas o desfalque de Calegori, lesionado, no duelo desta segunda-feira. A novidade entre os relacionados é Caio Paulista, recuperado de uma gastroenterite. Nos últimos 15 jogos entre as equipes, o Ceará venceu quatro vezes, contra seis do Fluminense, além de cinco empates. No primeiro turno, o Tricolor venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Escalação do provável CEARÁ: João Ricardo; Nino Paraíba, Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Bruno Pacheco; Richardson, Fernando Sobral, Diego Rigonato, Vina e Lima; Jô.

Escalação do provável FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Manoel e Cristiano; André, Martinelli, Yago e Ganso; Arias e Cano.

Desfalques

Ceará

Luiz Otávio, suspenso, além de Richard, Lindoso, Matheus Peixoto, Lucas Ribeiro, Jhon Vasquez, Mendoza e Messias, todos no departamento médico.

Fluminense

Calegari, lesionado, é a baixa no time Tricolor.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Fluminense é favorito contra o Ceará nas odds da Rivalo. Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 2,55 na vitória do Tricolor, $ 3,20 no empate e $ 2,90 caso o Vozão vença.

Outra odd popular é com base nos gols marcados no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,15 para quem acredita que haverá mais de que 2,5 gols no jogo, e $ 1,65 para quem não acredita nessa possibilidade. Há também a chance de apostar se ambas equipes irão balançar as redes, pagandos-e $ 1,80 caso positivo, e $ 1,80 caso negativo.

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

Quando é?

• Data: segunda-feira, 31 de outubro de 2022

• Horário: 20h (de Brasília)

• Local: Arena Castelão, Fortaleza - CE

• Arbitragem: Raphael Claus (árbitro), Danilo Manis e Neuza Ines Back (assistentes), Leo Holanda (quarto árbitro) e Rafael Traci (AVAR)