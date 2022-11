O Fluminense venceu o Ceará por 1 a 0, na Arena Castelão, na noite desta segunda-feira (31), pela 35ª rodada do Brasileirão, e garantiu a sua classificação à próxima edição da Copa Libertadores. A partida ficou marcada pela expulsão de Cléber, e pelo gol anotado por Cano. O argentino se tornou o estrangeiro com mais gols em uma única edição do Campeonato Brasileiro: 21. Além disso, ele chegou aos 39 gols na temporada, se igualando a Magno Alves como o jogador do Flu com mais gols no século.

Com o resultado, o Fluminense segue na quarta posição do campeonato, com 61 pontos. Já o Ceará fica em 17º colocado, com 34 pontos. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o São Paulo, enquanto o Vozão visita o Corinthians.