CBF estuda o que fazer no pré-Ancelotti; filho do italiano e liberação imediata estão descartados

Entidade avalia trazer nome próximo ao treinador para auxiliar Ramon Menezes

Com a decisão de esperar por Carlo Ancelotti tomada, a CBF trabalha em cima do planejamento da seleção brasileira durante o período em que vai aguardar pelo técnico italiano. Carleto só poderá assinar um pré-contrato com a entidade a partir de janeiro.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, tentou negociar a liberação imediata do treinador junto ao Real Madrid, mas não teve sucesso. Conforme trouxe a GOAL, essa era uma das metas do mandatário durante a estadia na Espanha.

Agora, a entidade estuda a possibilidade de contratar um nome próximo a Ancelotti para auxiliar Ramon Menezes durante o período em que aguarda pelo treinador. Inicialmente, a ideia era ter o Davide, assistente do italiano, o que foi totalmente descartado pelo estafe de Ancelotti, uma vez que ele está sob contrato com o Real Madrid.

Logo, nenhum membro da atual comissão técnica de Ancelotti estará com a CBF durante este período. Justamente por respeito ao contrato do treinador com o Real Madrid, a entidade não discutiu com o italiano questões financeiras. Ou seja, não há salário e nem tempo de contrato definidos.

Pessoas próximas a Carlo Ancelotti confirmam que o treinador vê a seleção brasileira como boa opção após fim de contrato com o Real Madrid. No entanto, evitam falar de acordo justamente por respeito ao vínculo com o time espanhol. Nenhuma das duas partes, inclusive, deve confirmar o acerto, pelo menos até janeiro.

A seleção brasileira enfrenta Senegal, nesta terça-feira (20), em Lisboa. Depois disso, a comitiva da CBF volta ao Brasil e Ednaldo Rodrigues planeja reunir a imprensa para falar sobre os próximos passos enquanto aguarda por Carlo Ancelotti.