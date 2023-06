CBF topa esperar Ancelotti até junho de 2024, mas ainda sonha com o treinador antes disso

Presidente da entidade está convencido de que italiano quer assumir a seleção brasileira

Depois de intensificar as conversas com o estafe de Carlo Ancelotti, a CBF está convencida de que um acordo com o treinador é questão de tempo. Não foi à toa que Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade, reuniu os líderes da seleção brasileira e abriu o jogo sobre a possibilidade de esperar pelo técnico até junho de 2024.

Segundo soube a GOAL, Rodrigues está convencido de que Ancelotti tem enorme interesse em dirigir a seleção brasileira, mas ao mesmo tempo deseja respeitar o contrato com o Real Madrid. Sendo assim, a CBF teria dois caminhos: negociar a liberação direto com o clube espanhol ou esperar até o término de contrato do treinador.

As duas opções são discutidas neste momento e uma conversa com Florentino Perez, presidente do Real Madrid, não está descartada. Além disso, também há uma discussão sobre como seria a transição até a chegada de Ancelotti em caso de espera.

Ednaldo Rodrigues quer definir todos os pontos até o final do mês. O mandatário prometeu reunir a imprensa e dar uma entrevista coletiva entre o final de junho e o início de julho para explicar os próximos passos da seleção brasileira.

Caso espera Ancelotti até junho de 2024, a seleção ficará com técnico interino por pelo menos oito jogos, entre eles, seis partidas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026