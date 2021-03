Cavani quer deixar Man United para jogar no Boca Juniors, dizem argentinos

Centroavante uruguaio não é titular absoluto dos Red Devils e tem contrato válido até o fim da temporada; novo destino pode ser a Argentina

O artilheiro Edinson Cavani pode estar com os dias contados no Manchester United. O motivo? Uma possível transferência para defender o Boca Juniors, já na próxima temporada. Pelo menos é isso que garante a imprensa argentina.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Segundo o jornal Olé, o atacante de 34 anos já está decidido a deixar os Red Devils ao final da temporada. E o novo destino, segundo o veículo, também já está bem claro para o uruguaio.

"Em julho ele estará no Boca, essa é a ideia", teriam garantido ao Olé pessoas próximas a Cavani, após as conversas que aconteceram entre o clube Xeneize e Walter Guglielmone, irmão e representante do artilheiro.

O centroavante uruguaio tem grande simpatia pelo Boca, clube onde seu compatriota Manteca Martínez foi ídolo e grande artilheiro ao longo da década de 1990, quando Cavani era ainda um garoto.

Foto: Getty Images

Além disso, segundo o jornal argentino, uma conversa pessoal entre Riquelme - grande ídolo e atual vice-presidente do clube Xeneize - e Cavani, teria sido fundamental para o desejo do centroavante uruguaio.

“Qualquer jogador adoraria jogar no Boca. Uruguaios já passaram pelo clube. Seguindo essa história, desperta a curiosidade de vestir essa camisa. Mas tive uma conversa tranquila com Riquelme”, disse o atacante do United após a conversa com o lendário camisa 10 argentino.

Por fim, o contrato de Cavani com o Manchester não deve ser um grande empecilho. O vínculo atual é válido até o meio do ano, quando se encerra a temporada na Europa. Existe uma opção de renovação por mais um ano, mas ela não é automática, o que possibilita que o jogador escolha um novo destino na metade de 2021.

Além de tudo isso, Buenos Aires fica a apenas cinco horas de Salto, cidade natal de Cavani no Uruguai, o que poderia atrair o atacante que está na Europa desde 2006.

No Manchester, Cavani está há apenas uma temporada e não conseguiu se firmar como titular absoluto do técnico Ole Gunnar Solskjær, frente à concorrência de outros atacantes como Martial e Rashford. No Boca, obviamente, o uruguaio seria a grande arma ofensiva da equipe na luta por mais uma Libertadores da América, título que o artilheiro ex-PSG ainda não possui em seu currículo.