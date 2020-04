'Cavani tem o sonho de disputar a Libertadores', revela Loco Abreu

Alvo de São Paulo, Boca Juniors, Napoli e Atlético de Madrid, uruguaio do PSG ainda quer disputar uma Libertadores e anima clubes sul-americanos

Enquanto o PSG trabalha para reformular seu elenco e se prepara para algumas saídas ao final da temporada, os clubes sul-americanos seguem de olho em Edinson Cavani, que não deve renovar com o clube francês. Dentre os principais interessados no continente, estão o , do diretor Diego Lugano, amigo do atacante uruguaio, o Boca Juniors, de Tévez e Riquelme, e o .

Apesar disso, os times da América do Sul sabem que a contratação do centroavante não nada fácil. Primeiro pelo interesse de clubes europeus - como o Atlético de Madrid, de Diego Simeone, e o Napoli, ex-clube de Cavani - e segundo pelo altíssimo salário do camisa 9. Porém, uma revelação promete animar os sul-americanos em contar com o jogador do .

Loco Abreu, rei das cavadinhas e velho conhecido do futebol brasileiro, conversou com exclusividade com a Goal da e foi perguntado se sabia onde Cavani iria jogar. Ele disse não ter essa informação, mas revelou que o centroavante ainda sonha em disputar uma Libertadores da América.

“Acredito que ele vá querer se manter em um alto nível competitivo, pensando na disputa do próximo mundial [do Qatar]. E o que posso dizer é que ele tem um sonho, que quer disputar uma Libertadores, mas não sei onde”.

Com certeza a notícia vai animar os torcedores do times interessados em contar com o jogador, mas mesmo assim a negociação será muito complicada. Loco também comentou sobre os clubes que se mostraram interessados em contratar Cavani e mostrou que todos têm uma ligação especial com o jogador. Dessa forma, isso pode acabar não pesando no final.

“Na Espanha me perguntam sobre o , no me perguntam sobre o São Paulo, que o Lugano falou, no saiu sobre o Peñarol, e na me perguntam sobre o Boca. Mas todos têm um pista”.

“Cebolla Rodríguez [jogador do Peñarol] falou com ele, Lugano falou com ele, que o Boca queria contratá-lo, como disse Manteca Martínez [ex-jogador do Boca], que o Atlético de Madrid estaria próximo de fechar com ele. Mas a realidade é que não tenho nenhuma ideia do que ele quer fazer”, explicou Loco Abreu.

Mas enquanto a saída de Cavani não se concretiza, o PSG trabalha nos bastidores para garantir a compra em definitivo de Mauro Icardi, que também é alvo de outros gigantes europeus. Quem também é especulado para se juntar a Neymar é Alex Telles, lateral do Porto.