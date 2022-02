Luís Castro aceita proposta do Botafogo e espera pagamento de rescisão para assinar contrato

O Botafogo está perto de anunciar seu novo treinador para 2022. O português Luís Castro aceitou a proposta feita pelo clube carioca e aguarda que sua rescisão com o Al-Duhail seja finalizada para poder assinar com seu novo time.

A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pela reportagem da GOAL. Castro negociava com Botafogo e Corinthians nas últimas semanas, e do lado do Timão havia até sábado a expectativa de anunciá-lo como o substituto de Sylvinho até terça-feira.

Mais artigos abaixo

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O português tem contrato com o Al-Duhail do Qatar até junho deste ano. Para contar com o técnico já neste início de temporada, o Botafogo terá que pagar multa rescisória avaliada em um milhão de euros (R$ 5,82 milhões na cotação atual).

O clube carioca está sem treinador desde que optou pela saída de Enderson Moreira no último dia 11. Castro, que é mais um português valorizado no mercado brasileiro, será o primeiro técnico contratado sob a administração de John Textor, que se tornou dono da SAF do Botafogo em dezembro de 2021.