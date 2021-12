Quem é John Textor, futuro dono do Botafogo e “mago de Hollywood”?

A torcida do Botafogo recebeu um belo presente de Natal, na forma da notícia de que o Glorioso assinou um pré-contrato autorizando a venda de seus ativos do futebol para o empresário americano John Textor por um valor de cerca de R$ 410 milhões.

Para sacramentar a compra, que vai transformar o Alvinegro em uma SAF (Sociedade Anônima do Futebol) projetando investimentos no futebol em si, o Botafogo ainda precisa da aprovação de seu Conselho Deliberativo. Entretanto, tanto o presidente alvinegro, Durcesio Mello, quanto o CEO Jorge Braga, mostraram um discurso indicando que, de fato, John Textor e sua empresa, a Eagle Holding, serão os novos responsáveis pelo futebol do Glorioso.

Textor é um norte-americano fã de futebol, formado em economia, que adquiriu fortuna trabalhando com tecnologia e cinema. Em 2006, ele comprou a empresa Digital Domain – que anos antes havia sido responsável por efeitos especiais de filmes como Titanic, em 1997 – e viu a empresa crescer em sucesso no mercado de filmes de Hollywood.

Em mensagem especial de natal aos alvinegros, Durcesio Mello celebra atual estágio de negociações com o fundo Eagle Holding e detalha próximos passos para constituição de uma nova estrutura societária.

CEO do Botafogo, Jorge Braga também comentou sobre oferta recebida pela Eagle Holding para a constituição de uma nova estrutura societária através da SAF.

Visionário da tecnologia e vencedor de Óscars

Tendo Textor no comando das operações, a Digital Domain ganhou oito Óscars de efeitos especiais. Dentre os filmes que contaram com a participação da empresa de Textor, é possível destacar “O Curioso Caso de Benjamin Button”, “Piratas do Caribe”, “X-Men”, “Homem Aranha”, “Homem de Ferro”, “Thor”, “Velozes e Furiosos” e outros. Em 2012, a Digital Domain passou por problemas e Textor deixou a companhia depois de ter sido indenizado em 8,5 milhões de euros pelo estado da Flórida, nos EUA, por ter sido acusado de que teria tido participação na arrecadação de fundos junto ao estado da Flórida para a empresa.

Em 2016, a revista Forbes inclusive chegou a classificar Textor como o “guru da realidade virtual em Hollywood”. Isso porque em 2013 o empresário fundou a empresa Pulse Evolution Corporation, que impressionou o mundo com a produção de hologramas ultrarrealistas (inclusive de artistas falecidos como Tupac Shakur e Michael Jackson) e realidade virtual – sem contar realidade aumentada e inteligência artificial.

Futebol e outros investimentos no esporte

Textor, desde a infância um fã de esportes, entrou no meio esportivo em 2015 quando fundou a fuboTV. O serviço de streaming, focado na transmissão de eventos esportivos, cresceu rápido e chegou a ter direitos de transmitir jogos da NBA, NFL, MLS, NHL e MLB além de e-sports.

Em 2020 Textor deixou o cargo de CEO da fuboTV para mergulhar de vez no futebol e o objetivo era claro: ser dono de um time. Em julho deste 2021, o norte-americano esteve perto de adquirir 25% das ações do Benfica mas o negócio acabou não sendo sacramentado. Pouco depois, Textor adquiriu 18% do Crystal Palace, da Premier League inglesa, por cerca de 87,5 milhões de libras e tornou-se um dos quatro donos do clube londrino. Além de agora estar próximo de ser o dono do Botafogo, Textor também está perto de comprar o Molenbeek, hoje na segunda divisão da Bélgica.

O que Textor fez no Crystal Palace?

No Crystal Palace, que até a sua chegada ao Botafogo era seu principal ativo no futebol, Textor ajudou o clube a reduzir a dívida do clube londrino em 50 milhões de libras. Além disso, busca investir em categorias de base e num desenvolvimento sustentável do clube – que atualmente ocupa o meio de tabela na Premier League.

O lado fã de esportes de Textor também pode ser visto em suas redes sociais, com interação constante entre ele e os torcedores de seus clubes. Inclusive, John Textor já interagiu com um botafoguense no dia em que foi noticiada a assinatura do pré-contrato de sua empresa focada no futebol, a Eagle Holding, com o Glorioso.

A um torcedor que desejou feliz Natal, incluindo uma foto do time do Botafogo recheado de troféus no seu auge histórico nos anos 1960, Textor respondeu: “obrigado pela foto (de tantos troféus), para eu ter como lembrança”.